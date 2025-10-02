新樓醫院培訓失智友善天使 當失智前兆「守門人」

友善天使帶失智患者參加課程。（新樓醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕新樓醫院持續推動失智友善社區，近期在台南市區舉辦「失智友善天使課程」，吸引許多民眾踴躍參與。課程中不僅傳授失智症相關知識、亦強調如何在日常生活中及早察覺異常並給予適切協助。

其中有1位志工參加課程後，發現其社區長者近來出現記憶力減退、找路困難等情況，就主動關懷並引導家屬一起前往「失智友善館」接受初步檢測，檢測結果顯示確有失智前期徵兆，隨即由新樓醫院協助轉介至「失智共同照護中心」做進一步評估與治療規劃。

請繼續往下閱讀...

該失智前兆者的家庭後續也在醫院安排下，參與失智預防介入課程，學習透過認知、運動與腦力訓練延緩退化失智進程。這樣的完整銜接服務，不僅讓家屬安心，也讓患者獲得持續性的支持，而志工也感受到自己在社區守護網絡中的重要角色。

新樓醫院社區健康中心主任溫筱婕表示，因應失智症最重要的是「早期發現、及早介入」，透過社區教育、檢測服務及醫療體系的合作，可以讓更多家庭獲得協助，未來將持續推廣失智友善理念，期盼台南的北區與中西區成為守護長者健康的共融社區。

醫院說，這失智友善課程活動，展現社區教育（培訓）、志工的敏銳度、篩檢服務（友善館）和專業醫療體系（共照中心/介入課程）之間緊密的合作與銜接，形成一個完整的失智症守護網絡，而志工的角色尤其關鍵，他們成為社區中早期發現失智者的重要「守門人」。

新樓醫院在台南市區舉辦失智友善社區健康促進活動。（新樓醫院提供）

失智友善館進行極早期失智症篩檢表檢測。（新樓醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法