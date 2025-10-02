限制級
新樓醫院培訓失智友善天使 當失智前兆「守門人」
〔記者王俊忠／台南報導〕新樓醫院持續推動失智友善社區，近期在台南市區舉辦「失智友善天使課程」，吸引許多民眾踴躍參與。課程中不僅傳授失智症相關知識、亦強調如何在日常生活中及早察覺異常並給予適切協助。
其中有1位志工參加課程後，發現其社區長者近來出現記憶力減退、找路困難等情況，就主動關懷並引導家屬一起前往「失智友善館」接受初步檢測，檢測結果顯示確有失智前期徵兆，隨即由新樓醫院協助轉介至「失智共同照護中心」做進一步評估與治療規劃。
該失智前兆者的家庭後續也在醫院安排下，參與失智預防介入課程，學習透過認知、運動與腦力訓練延緩退化失智進程。這樣的完整銜接服務，不僅讓家屬安心，也讓患者獲得持續性的支持，而志工也感受到自己在社區守護網絡中的重要角色。
新樓醫院社區健康中心主任溫筱婕表示，因應失智症最重要的是「早期發現、及早介入」，透過社區教育、檢測服務及醫療體系的合作，可以讓更多家庭獲得協助，未來將持續推廣失智友善理念，期盼台南的北區與中西區成為守護長者健康的共融社區。
醫院說，這失智友善課程活動，展現社區教育（培訓）、志工的敏銳度、篩檢服務（友善館）和專業醫療體系（共照中心/介入課程）之間緊密的合作與銜接，形成一個完整的失智症守護網絡，而志工的角色尤其關鍵，他們成為社區中早期發現失智者的重要「守門人」。
