健康網》中秋烤肉配吐司熱量破表！ 營養師推搭「它」低卡纖維多

2025/10/02 18:23

營養師徐慈家表示，中秋烤肉+烤吐司的組合，等於是油脂加澱粉，雖來吃起來香噴噴，但熱量馬上破表；示意圖。（圖取自freepik）

營養師徐慈家表示，中秋烤肉+烤吐司的組合，等於是油脂加澱粉，雖來吃起來香噴噴，但熱量馬上破表；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋烤肉主食除了肉類之外，許多人都喜歡搭配吐司，覺得吃起來紮實又飽足。對此，營養師徐慈家提醒，肉片+烤吐司的組合是油脂加澱粉，熱量馬上破表。他建議用「生菜包肉」取代「吐司夾肉」，享受清爽解膩的同時，也幫身體補進滿滿膳食纖維。

烤肉+吐司=油脂+澱粉

徐慈家於臉書專頁「營養師徐慈家的斜槓生活」發文表示，烤肉搭吐司雖然香噴噴，但澱粉加油脂熱量不低。建議將吐司換成萵苣、紅捲葉或蘿美心等蔬菜包肉，少掉澱粉熱量、補進滿滿膳食纖維，也讓腸胃更順暢無負擔。

他並提醒，生菜最好選擇有機或友善栽種來源，記得沖洗乾淨，才能吃得安心又安全。

營養師徐慈家建議用「生菜包肉」取代「吐司夾肉」，享受清爽解膩的同時，也幫身體補進滿滿膳食纖維；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師徐慈家建議用「生菜包肉」取代「吐司夾肉」，享受清爽解膩的同時，也幫身體補進滿滿膳食纖維；示意圖。（圖取自photoAC）

此外，只吃烤肉也容易造成便秘問題。徐慈家曾於臉書發文指出，許多人可能覺得自己明明有吃菜，為什麼還是便秘？吃菜能幫助排便的原理是：補纖維讓便便成形，足夠份量去刺激肛門，然後產生便意，但光靠攝取蔬菜量，很難達到每日25g的膳食纖維建議量。

4關鍵有助排便順暢

徐慈家並說明，其實全穀雜糧類才是真正的膳食纖維大宗來源，所以要想讓排便順暢無阻，不能只靠吃菜，還需要以下4大關鍵要素：

膳食纖維要夠：一餐至少選擇全穀雜糧類當主食，例如：胚芽米飯、紫米飯等。

飲水要足：建議飲水量為體重（公斤）x35cc。

油脂別少：別每餐都吃水煮，適量好油可幫助潤滑腸道。

身體動起來：散步、拉筋都可以，可讓腸道也動起來。

