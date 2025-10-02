限制級
連江縣捐醫療酒精物資 助花蓮防疫消毒
〔記者盧賢秀／新北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大災情，災後環境衛生與防疫需求提升，連江縣政府主動聯繫花蓮縣政府衛生局疾管科，捐贈一批由馬祖酒廠生產的高品質防疫用酒精，供當地防疫及民生緊急使用。
馬祖酒廠生產之防疫酒精，具備高純度與安全性，在疫情期間已多次支援國內各地，深獲各界肯定。花蓮災情縣府迅速整合資源，對花蓮災區的關懷，希望協助地方應對災後防疫挑戰。
連江縣政府秘書長陳明傑代表縣府表示，面對天災造成的苦難，馬祖雖遠在離島，但秉持「同島一命」精神，縣府與馬祖酒廠略盡棉薄之力，能為災區帶來些許支持與安心。縣政府強調，未來仍將持續關注災情進展，並與中央及地方合作，適時提供必要協助，守護民眾健康與安全。
