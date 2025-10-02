自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

連江縣捐醫療酒精物資 助花蓮防疫消毒

2025/10/02 16:07

連江縣捐贈一批醫療酒精助花蓮防疫與環境衛生。（花蓮縣政府提供）

連江縣捐贈一批醫療酒精助花蓮防疫與環境衛生。（花蓮縣政府提供）

〔記者盧賢秀／新北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大災情，災後環境衛生與防疫需求提升，連江縣政府主動聯繫花蓮縣政府衛生局疾管科，捐贈一批由馬祖酒廠生產的高品質防疫用酒精，供當地防疫及民生緊急使用。

馬祖酒廠生產之防疫酒精，具備高純度與安全性，在疫情期間已多次支援國內各地，深獲各界肯定。花蓮災情縣府迅速整合資源，對花蓮災區的關懷，希望協助地方應對災後防疫挑戰。

連江縣政府秘書長陳明傑代表縣府表示，面對天災造成的苦難，馬祖雖遠在離島，但秉持「同島一命」精神，縣府與馬祖酒廠略盡棉薄之力，能為災區帶來些許支持與安心。縣政府強調，未來仍將持續關注災情進展，並與中央及地方合作，適時提供必要協助，守護民眾健康與安全。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中