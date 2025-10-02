自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》溫和的長輩轉性大暴走 醫示警：可能有失智症的影子

2025/10/02 16:09

本來溫和的長輩卻變得有攻擊性，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒警告，有可能是大腦發出求救訊號；圖為情境照。（圖取自freepik）

本來溫和的長輩卻變得有攻擊性，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒警告，有可能是大腦發出求救訊號；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人會說：「阿公怎麼突然變得孤僻，不太理人了」、「媽媽以前很溫和，怎麼現在動不動就懷疑人」。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，通常老年人「性情大變」，有可能是失智症、腦腫瘤，或是中風等病理警訊，恐是大腦或身體在發出求救訊號。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，我們常把這些變化，簡單解讀成「年紀大了，脾氣變了」。但醫學告訴我們，性格的劇烈改變，常常是病理警訊。可能的致病原因有以下4項：

●失智症的影子

早期的失智症，往往不只是健忘，更常見的是個性變化：原本溫和的人，開始容易動怒，甚至出現攻擊性；原本大方的，卻突然變得斤斤計較，懷疑東西被偷；原本愛熱鬧的，慢慢退縮，甚至拒絕與人互動。

研究顯示，高達8成失智患者，會在過程中出現情緒或行為的問題。

●腦部疾病在搗亂

像是額葉中風、腦腫瘤、巴金森氏症，都可能讓情緒的「煞車」壞掉，變得難以控制。

●身體不舒服

對老人家來說，一個小小的便秘、一場尿道感染、甚至慢性疼痛，都可能表現成情緒大爆炸。因為他們說不清楚，只能用憤怒來「喊痛」。

●藥物或代謝異常

某些安眠藥、止痛藥，甚至低血糖、甲狀腺問題，都可能讓長輩忽然「判若兩人」。

家人如何協助長者

當家人遇上「性情大變」，黃軒建議民眾可以做以下6件事，協助長者：

第1，保護自己也保護他

如果長輩突然大吼大叫，甚至有攻擊動作，先別硬碰硬。保持距離，把危險物品移走，等情緒稍微平息再溝通。

第2，找出隱藏的原因

很多看似「壞脾氣」，其實是因為痛、便秘、感染或睡不好。觀察一下：是不是每次洗澡、上廁所或晚間特別容易爆發？這些都是線索。

第3，換一種說話方式

與其說「不要亂罵人」，不如先安撫：「我知道你很不舒服，我們慢慢來。」避免否定，給簡單的選項，例如家人可以對長輩說「要先喝水，還是先坐下休息？」 這樣長輩會覺得自己還有「選擇權」，比較不會激動。

第4，讓環境更安心

規律的作息、熟悉的音樂、舊照片，甚至一個可以握住的抱枕，都能增加安全感。光線柔和、避免陌生人突然闖入，也能減少刺激。

第5，該就醫時不要拖

如果長輩經常出現攻擊、妄想或情緒大起大落，最好帶去神經科、精神科或家醫科進一步診察。醫師會檢查腦部影像、血液、藥物副作用。必要時，也會短期用藥幫助穩定，但需嚴密監測。

第6，家屬也要喘口氣

長期照顧會磨光耐性，壓力大時容易「跟著爆炸」。別忘了善用居家服務、日間照護、短期安置，或加入支持團體，分享與學習他人的經驗。

