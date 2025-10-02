北市首例本土登革熱！同住者無症狀 區公所：環境噴消防治完成

台北市衛生局今（2）公布北市首例登革熱本土案例，為一名80餘歲的士林區男性，同住者均無登革熱症狀，感染源尚待釐清。（台北市衛生局提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局今（2）公布北市首例登革熱本土案例，為一名80餘歲的士林區男性，同住者均無登革熱症狀，感染源尚待釐清。根據衛生局，今早士林區公所已召開區級應變工作小組會議，進行孳生源清除、環境噴消及衛教宣導與健康監測等防治工作。

台北市首例登革熱本土案例為一名居住於士林區的80多歲男性，於9月底出現發燒症狀，就醫後通報並篩檢，於昨（1）研判為確定病例。該名男性在潛伏期間沒有出國，2名同住者也沒有相關症狀。

士林區公所今上午整合轄區機關、健康服務中心、學校、里辦公處及環保志工隊召開區級應變工作小組會議，啟動跨域防治作為，並發動社區清潔日，進行社區病媒蚊密度調查、孳生源清除、環境噴消及衛教宣導與健康監測等防治工作。

衛生局指出，台北市截至昨日，北市累積32例登革熱確定病例，除1例本土病例外，其餘皆是境外移入病例，感染地、泰國及越南等東南亞國家為主。北市衛生局說明，目前桃園與宜蘭皆有本土登革熱病例。

衛生局提醒，由於登革熱有3至14天潛伏期，典型的登革熱症狀會有突發性的高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等現象，民眾若出現上述登革熱疑似症狀，請儘速前往有配置登革熱NS1抗原快速診斷試劑之醫療院所就醫，並主動告知旅遊史及接觸史，以利及早診斷、及早治療，確保自身健康。

衛生局說明，接獲疑似登革熱病例通報後即進行疫情調查、執行戶內外孳生源清除及環境噴藥，請市民務必配合疫情防治工作，將環境巡視及清除戶內外病媒蚊孳生源等環境整頓工作視為日常生活一環，落實「巡、倒、清、刷」，定期「巡」視居家內外有無積水容器、「倒」空積水容器、「清」除不必要之容器及「刷」洗容器清除蟲卵，以清除病媒蚊孳生源，保護自己和家人及其他社區民眾的健康，避免登革熱於社區蔓延。

衛生局建議，民眾進行登山、踏青等戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，做好防蚊措施，以減少蚊蟲叮咬風險。

