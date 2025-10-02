議員籲借鏡新北自購疫苗提升疫苗覆蓋率 衛生局：依需求評估

台北市議員王欣儀批北市府僅依中央規範提供公費疫苗，沒有像新北市自購疫苗，提高疫苗涵蓋率，導致雙北在疫苗政策出現落差。（台北市議員王欣儀辦公室提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕疾管署資料顯示，國內已進入流感感染期，預計本（10）月將達高峰；另外10月增修許多連假，民眾聚集團圓期間，疫情傳播風險上升。台北市已於昨（1）開始第一波公費疫苗施打，然而，台北市議員王欣儀批北市府僅依中央規範提供公費疫苗，沒有像新北市自購疫苗，提高疫苗涵蓋率，導致雙北在疫苗政策出現落差。衛生局回覆，將依需求評估調整。

王欣儀表示，台北市目前可施打公共流感疫苗對象包含醫事人員、65歲以上長者、孕婦、幼童與具慢性疾病者，其餘自購補助範圍也相當有限。她指出，近期有身心障礙者陳情反應，新北除提供公費疫苗外，還自購疫苗擴大接種對象。

王欣儀說明，新北市自購疫苗涵蓋低收、中低收入戶、身心障礙者，此外，也包含衛生單位服務的第一線人員、產後護理之家非醫事工作人員（直接照顧者）、兒少安置教養機構照顧者與專業人員、公車司機、6至18歲未註冊入學者，甚至國小至五專49歲以下教職員工等。

王欣儀呼籲，北市應參考新北做法，研議自購流感疫苗，擴大公費接種對象。衛生局回應，有關自購流感疫苗施打對象，衛生局將依需求評估調整。

衛生局說明，今（2025）年採購流感疫苗75萬1000劑，其中公費疫苗73萬6370劑，自購疫苗1萬4630劑。衛生局也補充，自購疫苗提供高中職以下非公費教職員工、北市府第一線櫃檯人員暨身心障礙員工、高中職以下非公費教職員工 、兒少安置機構工作人員、里幹事及里長等。

