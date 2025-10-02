自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》中秋月餅怎麼吃？ 3招吃得滿足熱量不破表

2025/10/02 17:13

國健署說，健康意識抬頭下，市面上陸續推出減糖、雜糧、冰皮等新款月餅，相較於傳統月餅雖熱量、糖份低，提醒仍須看清成分標示；示意圖。（圖取自freepik）

國健署說，健康意識抬頭下，市面上陸續推出減糖、雜糧、冰皮等新款月餅，相較於傳統月餅雖熱量、糖份低，提醒仍須看清成分標示；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節即將到來，大家常會選購或互贈各式月餅。國民健康署表示，健康意識抬頭下，市面上陸續推出減糖、雜糧、冰皮等新款月餅，相較於傳統月餅雖熱量、糖份較低，但仍提醒須看清成分標示，並建議與親友分享減少攝取量、掌握飲食均衡6口訣，3撇步讓你兼顧健康與新享受。

月餅新選擇成分大解析

國健署於臉書專頁網頁發文說，市售新型月餅各有特色，近年常見款式及攝取提醒、熱量說明如下：

減（低）糖月餅：市售多款「減糖」或「低糖」月餅，經常改以天然食材，如水果果泥、蓮蓉等帶出香味，相較於傳統月餅的糖用量低，但考量製作月餅的主要成分為麵粉、油脂等，因此所含熱量仍不容小覷。

雜糧月餅：此類月餅主打製作過程中加入各類雜糧，如紅藜、蕎麥、燕麥、亞麻仁籽等，相較於傳統月餅增加全榖雜糧的含量，但仍須注意此類月餅潛藏的糖份、油脂及熱量。

冰皮月餅：冰皮月餅的外皮是由糯米粉製成，免去烘烤步驟，故相較傳統月餅其外皮油脂含量較低，但隱藏內餡中的糖份和油脂含量仍不少。另外，因冰皮月餅的外皮是用糯米粉製成，建議腸胃功能不佳的民眾要適量食用。

迷你月餅：一般市售1顆180公克左右的傳統松子蓮蓉月餅，熱量便高達720大卡，相當於2.5碗白飯的熱量，迷你月餅縮小份量，適合應景淺嚐。

綜合禮盒：月餅搭配無調味的小包堅果或新鮮文旦等，增添多樣化的營養成分，也較健康。

均衡飲食聰明吃3撇步

另，國健署也提供以下3招吃月餅的小技巧，讓你在中秋佳節吃應景食品，也能兼顧健康和新享受：

看清標示聰明選：選擇含有堅果、雜糧等天然食材，以及熱量、糖份、油脂量較少的月餅。

與親友小份量共享：避免攝取過多糖份、油脂及熱量。

善用我的餐盤6口訣：掌握均衡飲食口訣，不以月餅作為正餐，每日飲食仍需均衡。

此外，國健署強調，享用完美食後，也別忘了可跟家人或朋友相約踏青出遊，一起活動一下身體，才能健康開心過中秋。

