健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

小四童腹痛、體重驟降影響專注力 就醫發現竟是慢性便秘

2025/10/02 14:33

胃腸肝膽科醫師林弘堯提醒，身體脫水時，大腸會吸收糞便中的水分，導致排便困難，建議均勻分配飲水量攝取，維持腸道水分平衡，有效降低便秘風險。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹1名小學四年級孩童突然腹痛、食慾不振，媽媽以為只是挑食，沒想到短短2週體重急速減輕，並影響上課專注力，緊急就醫檢查後，醫師發現孩童因慢性便秘而導致腸道蠕動變慢，經藥物及生活習慣調整後，已逐漸改善。

新竹台大分院胃腸肝膽科醫師林弘堯指出，2010年就有研究顯示國小孩童的便秘盛行率高達32.2%，其中女童的盛行率高出男童近7個百分比，顯示便秘問題早已是跨年齡層的「全民困擾」。

便秘除了影響日常生活，更可能是其他疾病的警訊，若有慢性便秘的狀況，建議及早就醫釐清病因，例如糖尿病、甲狀腺低下、大腸激躁症等都是常見會引發便秘的慢性病；部分藥物副作用也可能會導致便秘，例如鴉片類止痛藥、抗憂鬱劑、抗精神病藥物等；其他像是腸道腫瘤阻塞、腸道外腫瘤壓迫、神經病變以及術後腸沾黏等也都可能導致便秘。

林弘堯指出，排除上述病因後，便秘者多會被歸類為「慢性非特異性便秘 」，此時，應調整生活習慣來改善症狀，而水分、纖維、運動是3大關鍵。便秘患者應攝取足量水分。以成人為例，每日水分攝取量約為「體重（公斤）x 30c.c.」；兒童則應依年齡、體重與活動量等因素調整，可參考衛生福利部公告的建議標準。

值得注意的是，當身體處於脫水狀態時，大腸會重新吸收糞便中的水分，使糞便變得乾硬、排便困難，即使後來補水也無法改善。因此，應將每日飲水量平均分配於整天攝取，避免短時間內大量攝取，才能有效維持腸道的水分平衡，降低便秘風險。

林弘堯表示，水溶性纖維有助於讓糞便「鎖住」水分，減少水分在大腸中被再吸收，進而改善排便困難。中秋佳節將至，他提醒民眾在享用烤肉時，別忘了攝取足量膳食纖維，特別是水溶性纖維如燕麥、水果、蔬菜、地瓜與全穀類等，再配合規律運動刺激腸胃蠕動，縮短糞便在腸道中的停留時間。

林弘堯建議，若已調整生活作息與飲食，便秘情況仍未改善，應盡早就醫，以藥物介入治療。常見的瀉劑類型包括滲透型、刺激型、膨脹型與鹽類瀉劑，需依個人健康狀況審慎選擇，例如心腎功能不佳者不宜使用鹽類瀉劑；而有腸阻塞或腹腔沾黏病史者，則應避免使用膨脹型與刺激型瀉劑。#

