健康網》珍古德辭世！生前推崇素食 專家：全素者蛋白質需多30％

黑猩猩之母珍古德一生從事保育工作，她於睡夢中離世，享耆壽91歲。她生前推崇素食。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕91歲黑猩猩之母珍古德（Jane Goodall）於睡夢中離世，享耆壽91歲。她畢生倡導動物福利和環境管理，生前是素食主義者，因為她相信植物性飲食不僅對環境更好，而且更健康。關於素食者如何保持健康的營養素，專家建議，成人每天要吃每公斤體重1.1-1.2克蛋白質，全素者則要再加上30%，因此日常最好要攝取足夠的蛋白質，降低肌少症風險。

國際知名的靈長類動物學家、環境保育人士與行動倡議者珍古德於加州辭世，位於華府的國際珍古德協會（Jane Goodall Institute）在IG發文公布這項舉世震驚的消息。事實上，珍古德由於關心動物的福利，她後來便成為一位素食主義者，全球各地的人們，也追隨她的腳步而吃素。

請繼續往下閱讀...

關於吃素者如何營養更全面？營養師科提斯曾於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理 」發文表示，根據衛福部建議，成人每天要吃每公斤體重1.1-1.2克蛋白質，全素者則要再加上30%；因此，不論是否為了養肌肉，仍建議日常要攝取足夠的蛋白質，不僅有助降低肌少症風險，還具有維持免疫力、協助運輸氧氣等作用。

素食者可嘗試分離蛋白

吃不夠怎麼辦？這對食量小的人，例如長輩來說，可能是個考驗。科提斯說明，當蛋白質攝取量較低時，品質重要性越高；相反地，攝取量拉高時，則比較不需要擔心品質問題。如果自己或是家裡有長輩食量較小，又吃全素的話，不妨可以試試大豆分離蛋白或是豌豆分離蛋白這類產品，或可有效率的提升蛋白質攝取量。

他提醒，如果計算發現很難達到攝取量，建議可以考慮補充市售蛋白粉產品，雖然我們鼓勵多吃原型食物，但在此情況下，補充一些蛋白粉並不會造成太多問題。

另外，營養師王證瑋則強調，每個人每天的蛋白質需求約每公斤體重1-1.2公克，素食者可利用大豆蛋白來補足。不過大豆蛋白的吸收率略低於動物蛋白，建議與其他植物蛋白（如堅果、全穀）搭配更均衡，至於腎臟疾病患者補充蛋白需遵循醫師建議。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法