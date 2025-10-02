自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》流感疫苗開打！研究：接種可降低猝死、中風危險

2025/10/02 14:57

宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，以自身經驗來說，接種疫苗後感冒機率降一半，就算感冒也比較不會發燒，症狀減輕很多；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕流感季提前報到，昨（1）日起也開放「左流右新」的公費流感疫苗、新冠肺炎疫苗接種。宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，許多人都會猶豫是否要接種流感疫苗，據國外研究顯示，一般人接種流感疫苗可以減少一半猝死機會和2成中風危險，心臟病人接種流感疫苗，則可減少3成心肌梗塞的危險，保護效果甚至與戒菸一樣好。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，一年一度的流感疫苗接種又開始了，許多家屬可能傷透腦筋，到底要不要讓家人接種？其實不只是你，醫療人員自己也會害怕，怕自己接種受不了，更怕患者接種有問題。但以自身經驗來說，發現接種後感冒機率少了一半，而且就算感冒也比較不會發燒，症狀減輕很多。後來每年接種，真的覺得有效且副作用越來越少。

劉中平並提及，本來幫患者接種流感疫苗時，也擔憂心臟病患者施打後受不了，老人家無法承受副作用。但據國外研究顯示，一般人接種流感疫苗可以猝死、中風危險，且心臟病患接種流感疫苗還可減少心梗危險。

劉中平進一步說明，感冒後心臟病發生的機率增加3倍以上， 感冒引發的發炎反應會增加血液的凝固程度，造成血管收縮以及血管內皮功能不良；感冒引起的交感神經活化和代謝異常，則會讓心臟血流不穩定，使得血管斑塊容易破裂，引發心肌梗塞。因此，這兩年連美國心臟科醫師也不斷勸說心臟病患打流感疫苗，以減少住院和死亡率。

劉中平也強調，若家人罹患心臟疾病，打疫苗的保護效果和每天固定吃高血壓、高血脂藥物一樣，甚至等同於戒菸的效果，那麼，一年打一針或許值得考慮。

