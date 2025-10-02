自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

鏟子超人請注意！ 踩積水泥濘恐感染「類鼻疽」

2025/10/02 13:07

北市聯醫提醒，雨後民眾清理泥濘或積水時，建議穿著防水長靴與手套並佩戴口罩，以免細菌感染引發類鼻疽。（資料照，記者花孟璟攝）

北市聯醫提醒，雨後民眾清理泥濘或積水時，建議穿著防水長靴與手套並佩戴口罩，以免細菌感染引發類鼻疽。（資料照，記者花孟璟攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕北市聯醫提醒，雨後民眾清理泥濘或積水時，建議穿著防水長靴與手套並佩戴口罩，以免細菌感染引發類鼻疽。北市聯醫仁愛醫院感染科主任張雅媛說明，若是感染類鼻疽，輕則具紅腫熱痛症狀，重則可能演變至敗血性休克。她也特別叮囑慢性病患者、常在戶外工作、接觸土壤與積水的農民、建築工人與救災人員等也應被列為關注對象。

張雅媛解釋，類鼻疽（Melioidosis）是一種由「伯克氏菌（Burkholderia pseudomallei）」引起的細菌感染。這種細菌平常存在於土壤與淡水中，在台灣這樣的亞熱帶地區，每當颱風、暴雨過後，泥水混濁、環境翻動就容易將細菌擴散開來。

張雅媛說，目前沒有疫苗可預防類鼻疽，也沒有特效藥能事先服用來避免感染，因此防護措施至關重要。她提醒民眾在災後清理家園時，請務必做到穿著防水長靴與手套，並佩戴口罩，也需將傷口包紮完整、保持乾燥，若使用消毒劑，應選擇適度稀釋的漂白水，留意眼睛與皮膚防護。

她說明，這是一種人畜共通的細菌性感染，主要有皮膚接觸、空氣感染與經口攝入3種感染方式。此外，類鼻疽的潛伏期從1天到21天都有可能，甚至有極端案例長達數個月。也就是說，病人可能早就被感染，卻經過很長一段時間後才出現症狀。這也造成診斷上的困難，特別是北部的醫療院所，對類鼻疽的臨床經驗相對較少。

張雅媛指出，類鼻疽的抗生素治療不像一般細菌感染那麼簡單，它對第一代、第二代頭孢菌素、青黴素等常見抗生素效果不佳，往往需使用第三代以上頭芽孢素抗生素（Ceftazidime）、Imipenem、Meropenem、磺胺類或四環黴素等類抗生素，而且治療時間長，可能需要2至4週，甚至更久。若早期判斷錯誤，延誤治療，容易造成反覆發作或病情急速惡化。

她表示，若在颱風後清理環境後出現發燒、傷口紅腫化膿、呼吸急促、咳嗽有痰等症狀，應盡早就醫，並主動告知醫師近期活動史，有助病情判斷與治療。

每當暴雨、積水、淹水過後，只要與污染水源、土壤有接觸，都有可能面臨類鼻疽感染風險。張雅媛最後提醒，救災、重建很重要，但也別忽略自己的健康。防護措施要完善，該就醫時不要拖延，才能平安度過災後的黃金關鍵期。

