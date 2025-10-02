全國首見！新竹無人機跨頭前溪緊急醫療送血 成功飛抵國軍醫院

專業血液運輸容器具備良好的保溫、防震、防摔等性能，能夠保持血液在適宜的溫度範圍內，並避免血液在運輸過程中受到損壞。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕在戰爭或自然災害等緊急情況下，血液供應的及時性和可靠性，對於挽救生命至關重要！新竹捐血中心今（2）天在愛心樓頂舉辦「無人機緊急醫療送血展演」，搭載血液運輸容器的無人機，飛越頭前溪之後，費時10分鐘飛行約5公里，順利運抵國軍桃園總醫院新竹分院。

新竹捐血中心主任王雲龍表示，目前主要依賴車輛運輸的血液配送方式，但萬一發生戰爭或自然災害時，極有可能因路面交通和地理環境等因素而受到限制。無人機技術的應用範疇日益廣泛，經評估後，中心依規向民航局申請遙控無人機飛航許可，並經新竹空軍基地同意，籌備這次計畫，期建立起緊急醫療救援的飛行模式，未來除了運送血液，更可應用於其他緊急醫療救助項目。

中心供應課長林志信簡報， 此次無人機緊急醫療送血展演，示範將10袋250CC的血液放置專業血液運輸容器，該容器具備良好的保溫、防震、防摔等性能，能夠保持血液在適宜的溫度範圍內，避免血液在運輸過程中受到損壞。

這趟全國首見的無人機緊急醫療送血展演，今早10點半自愛心樓5樓頂起航，在專業人員監控下，飛越頭前溪進入新竹市區，維持在高度約120公尺的上空，飛行了約5公里、費時10分鐘，順利抵達國軍桃園總醫院新竹分院大樓屋頂，再由操控員和院方取下容器。台北和台中等捐血中心也派員到場觀摩。

林志信指出，利用無人機技術，不僅可避開交通壅塞及地面障礙，有效縮短血液運輸時間，更通過先進的導航和避障技術，確保血液能夠迅速並穩定且安全的送達急需地點。這項血液運輸雖初期成本較高，但隨著技術普及與緊急醫療運輸模式的完善，未來整體運營成本將可降低，並可輕鬆到達偏遠或交通受阻的地區。

新竹捐血中心今（2）天在愛心樓頂舉辦全國首見的「無人機緊急醫療送血展演」。（記者廖雪茹攝）

新竹捐血中心「無人機緊急醫療送血展演」，血袋成功跨過溪流，到達終點。（記者廖雪茹攝）

搭載血液運輸容器的無人機，飛越頭前溪前往新竹市。（記者廖雪茹攝）

無人機自新竹捐血中心起飛後，費時10分鐘飛行約5公里，順利運抵國軍桃園總醫院新竹分院。（記者廖雪茹攝）

從監視螢幕，可見搭載血液運輸容器的無人機，飛越頭前溪的整個過程。（記者廖雪茹攝）

