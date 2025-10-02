自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

全民防疫典範！新冠3年超額死亡不到5％ 衛福部推「防疫韌性3大計畫」

2025/10/02 12:38

國衛院最新研究顯示，台灣疫情期間超額死亡率均低於5%，防疫指標衡量也證實台灣是防疫表現較佳的國家。（記者林志怡攝）

國衛院最新研究顯示，台灣疫情期間超額死亡率均低於5%，防疫指標衡量也證實台灣是防疫表現較佳的國家。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣在新冠肺炎疫情3年中，名列防疫前段班。國衛院最新研究顯示，台灣疫情期間超額死亡率均低於5%，防疫指標衡量也證實台灣是防疫表現較佳的國家。疾管署副署長曾淑慧則表示，新冠肺炎疫情後，衛福部也推動「防疫韌性3大計畫」，持續強化防疫量能，以因應可能的新興傳染疾病或再浮現疾病。

國衛院群體健康研究所研究員鄒小蕙說明，國衛院團隊架構新的防疫指標，除每月致死率、感染增長率、每10萬人口每月發病數等健康指標外，也納入失眠作為身心健康參考，另政府政策方面則有封鎖效率、疫苗覆蓋率、衛生系統政策等，社會經濟面向納入失業率、GDP損失，另也有健康教育項目。

鄒小蕙表示，根據前述10大防疫指標，團隊分析2020年至2022年3年期間34個國家的表現，發現34個國家的平均超額死亡率在2020、2021、2022年分別為9%、14%、11%，而其中2020與2021防疫指標表現為「理想」者，與表現「普通」者相比，超額死亡率可分別減少5.7%、12.9%。

此外，鄒小蕙指出，台灣、紐西蘭、日本、丹麥及澳洲的三年平均值皆低於5%，屬於相對較低的國家，且台灣在2020年獲益於即時的嚴格防疫政策與民眾的警覺，超額死亡人數甚至呈現負值，2021年則僅略高於紐西蘭，是全球疫情肆虐下的「全民防疫」典範。

曾淑慧指出，新冠肺炎疫情過後，衛福部持續推動「防疫韌性3大計畫」，其中「特殊病原科技照護示範中心計畫」於台大、榮總、成大等3醫療院所設置示範中心，若有新興傳染疾病或再浮現疾病，尤其是重度、死亡率高者，可以在示範中心進行照護，比如伊波拉病毒、立百病毒感染等。

此外，曾淑慧指出，衛福部也推動「傳染病防治醫療網隔離醫院感染科量能提升補（捐）助計畫」，針對隔離醫院、核心醫院、重點照護醫院3大類型，進行總計約150家的感染管制醫院的量能強化，給予設備（負壓隔離病房等）、感染管制人力相關補助，遇到重大疫情時可以進行傳染病患者處置。

曾淑慧也表示，由於防疫涉及環境、人畜共通傳染病、邊境管理等各個面向，衛福部也與其他部會合力推動「國家防疫一體聯合行動計畫」，與環境部、農業部、內政部等相關部會合作，降低新興和再浮現傳染病威脅，讓國家防疫韌性做得更好，也將傳染病對民眾威脅降到最低。

