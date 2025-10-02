自由電子報
無人機問診送藥申請機制常態化？衛福部曝計畫3大方向

2025/10/02 12:14

民進黨立委李坤城、黨團幹事長鍾佳濱今（2）天上午在立法院召開「偏鄉災後無人機送藥常態化 民眾用藥不中斷 」記者會，受邀出席者包含衛福部次長莊人祥、資訊處長李建璋，以及交通部民航局副局長林俊良。（記者廖振輝攝）

〔記者李文馨／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，災區多處交通中斷；衛福部9月25日首度出動無人機將藥品交付到居民手中，此舉也被視為台灣偏鄉醫療與災害應變的創新示範案例。衛福部次長莊人祥今透露，明年度行政院無人機計畫將依循三大方向推動，針對全國偏遠且容易交通中斷的航線將以「開口合約」方式提前規劃，同時計畫建立跨部會成立線上指揮系統，並聚焦山區緊急醫療物資運送等創新應用。

民進黨立委李坤城、黨團幹事長鍾佳濱今（2）天上午在立法院召開「偏鄉災後無人機送藥常態化 民眾用藥不中斷 」記者會，受邀出席者包含衛福部次長莊人祥、資訊處長李建璋，以及交通部民航局副局長林俊良。

鍾佳濱表示，目前《醫事法》與《藥事法》對藥品運送仍有明確限制，無人機航線需事先指定規劃航線，加上地方政府或醫療院所申請流程繁瑣，使得緊急醫療配送在實務上受到限制。且《無人機管理辦法》第33條第2項雖規範了災害應變期間的飛航管理，要求應聽從現場指揮官安排，但實務上許多緊急狀況並沒有明確負責人。

鍾佳濱舉例，民眾若被蛇咬需要立即運送蛇毒血清，針對這類緊急情境，辦法雖已涵蓋災害以外的緊急事件，但實務上仍需有更明確的準則，因此建議衛福部與民航局應共同進行實務演練，確定在緊急情況下能建立快速通報流程，使醫療機構能立即向民航局請求無人機派遣，確保必要藥品能即時送達。

李坤城認為，未來除了在災害時使用無人機送藥外，衛福部應盤整全台交通不便、易受災影響的偏鄉地區，並鼓勵縣市政府一同提出申請，以掌握各地醫療物資需求與配送困難；同時衛福部與民航局應建立共同申請平台，確保無人機送藥需求能即時處理，避免各單位各自為政或流程複雜化；最後，無人機送藥的創新政策應納入醫院內檢體運送、離島醫療物資配送及長照服務，將長者與偏鄉居民納入服務範圍，逐步推動無人機送藥的常態化運作。

衛福部次長莊人祥回應，明（2026）年度行政院無人機計畫將依循三大方向推動，首先，針對全國偏遠且容易交通中斷的航線，將進行完整盤點，並以「開口合約」方式提前規劃，確保在緊急任務發生時能迅速啟用。第二，計畫將建立跨部會成立線上指揮系統，從申請、起飛到降落全程紀錄，形成統一可視化平台，提高作業效率與透明度。第三，計畫聚焦創新應用，包括院區內醫療檢體的無人機輸送、山區緊急醫療物資運送，以及離島天候不佳時的醫療物資投送。

民航局副局長林俊良指出，針對災害應變期間，依據「無人機管理辦法」第33條，應變中心指揮官可在區域內協調無人機執行醫療運送，對於災害以外的緊急狀況，例如偏鄉血清或心肌梗塞自動電擊器的運送，則可由現場指揮官或合格醫護人員提出申請，但為確保救難調度與救援直升機的安全一致，需要有航線上的規劃，未來會持續檢討申請核准程序，以提升應變效率。

