健康網》鏟子超人防「鉤端螺旋體」 醫：嘔吐頭痛要就醫

被暱稱「鏟子超人」的青年志工到民宅內協助清潔。（資料照、記者花孟璟攝）

〔健康頻道／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉。全台不少青年志工到當地當起鏟子超人，揮汗剷淤泥。然除了有不少志工發生橫紋肌溶解症外，澄清醫院中港分院胸腔外科醫師杜承哲也提醒，鏟子超人以及在當地服務的志工們，要格外小心「鉤端螺旋體」感染。

杜承哲在臉書粉專「醫師杜承哲」說明，鏟子超人們需要注意：從花蓮回來後5-14天，你有沒有發燒？發燒以外，有沒有伴隨「肌肉痠痛」、「頭痛」、「淋巴結腫大」，甚至是噁心嘔吐、黃疸等症狀？如果有的話，一定要盡速就醫，因為這可能是「鉤端螺旋體」造成的感染！

杜承哲提醒，鉤端螺旋體是人畜共通疾病，大多數是來自於嚙齒類的體液（尿液、血液）等，可能從人的黏膜或是傷口侵入。所以，平常可能會接觸到老鼠或其他哺乳動物的排泄物，例如動物園管理員、廚師等等，或是戶外運動，例如划水教練，可能會接觸到受污染的水源，進而被感染。

杜承哲說明，這個感染案例平常都很少，例如：去（2024）年上半年到五月，僅有7例。但是這個疾病可以透過「洪水」來傳播，受到污染的水源和土壤，如果污染到傷口、口腔、眼睛等，就可能讓人類被傳染！

所以，鏟子超人們敬請注意下面幾件事：

●出入災區，做好徹底清潔。

●戴好護目鏡。

●做好手套和四肢的防護，盡量避免傷口。

●有外傷及早消毒、護理。

急診和內科也會提高警覺，如果有相關的TOCC（進出災區），發高燒、嚴重頭痛、冷顫、肌肉疼痛和嘔吐。或是包括黃疸、結膜充血、腹痛、腹瀉或出疹等症狀，就會懷疑這個疾病。如果病人不及早接受治理，可能會出現致命性的腎臟、肝臟、腦部、肺部或心臟感染，甚至有一定的致死率。

以下是常見問題：

●這個疾病可以治療嗎？

可以，通常以抗生素治療，不嚴重的可以口服Doxycycline、Amoxicillin或Ampicillin，嚴重的患者需要靜脈注射抗生素，以及給予輸液，腎衰竭者則給予透析治療。

●這個疾病會人傳人嗎？

不會，它並不會直接人傳人。它透過食用或傷口、黏膜接觸到不乾淨的水源或土壤、或是哺乳類體液來感染。

●它有潛伏期嗎？

有，常見為5-14天，但可以落在2-30天的範圍內。從鏟子超人開始挺進災區的日期推估，假設真的有人不幸被感染，這幾天可能會有人有症狀。

杜承哲表示，如果感染人數低，表示光復的老鼠比想像中少，或是台灣民眾的清潔防護非常好。我希望兩者都是，更希望每一位鏟子超人、努力清淤的災民和國軍都能健康平安。

澄清醫院中港分院胸腔外科醫師杜承哲提醒，正在當地服務的志工或是返家的人們，要格外小心「鉤端螺旋體」感染。（記者王錦義攝）

