自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》鏟子超人防「鉤端螺旋體」 醫：嘔吐頭痛要就醫

2025/10/02 12:29

被暱稱「鏟子超人」的青年志工到民宅內協助清潔。（資料照、記者花孟璟攝）

被暱稱「鏟子超人」的青年志工到民宅內協助清潔。（資料照、記者花孟璟攝）

〔健康頻道／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉。全台不少青年志工到當地當起鏟子超人，揮汗剷淤泥。然除了有不少志工發生橫紋肌溶解症外，澄清醫院中港分院胸腔外科醫師杜承哲也提醒，鏟子超人以及在當地服務的志工們，要格外小心「鉤端螺旋體」感染。

杜承哲在臉書粉專「醫師杜承哲」說明，鏟子超人們需要注意：從花蓮回來後5-14天，你有沒有發燒？發燒以外，有沒有伴隨「肌肉痠痛」、「頭痛」、「淋巴結腫大」，甚至是噁心嘔吐、黃疸等症狀？如果有的話，一定要盡速就醫，因為這可能是「鉤端螺旋體」造成的感染！

杜承哲提醒，鉤端螺旋體是人畜共通疾病，大多數是來自於嚙齒類的體液（尿液、血液）等，可能從人的黏膜或是傷口侵入。所以，平常可能會接觸到老鼠或其他哺乳動物的排泄物，例如動物園管理員、廚師等等，或是戶外運動，例如划水教練，可能會接觸到受污染的水源，進而被感染。

杜承哲說明，這個感染案例平常都很少，例如：去（2024）年上半年到五月，僅有7例。但是這個疾病可以透過「洪水」來傳播，受到污染的水源和土壤，如果污染到傷口、口腔、眼睛等，就可能讓人類被傳染！

所以，鏟子超人們敬請注意下面幾件事：

●出入災區，做好徹底清潔。

●戴好護目鏡。

●做好手套和四肢的防護，盡量避免傷口。

●有外傷及早消毒、護理。

急診和內科也會提高警覺，如果有相關的TOCC（進出災區），發高燒、嚴重頭痛、冷顫、肌肉疼痛和嘔吐。或是包括黃疸、結膜充血、腹痛、腹瀉或出疹等症狀，就會懷疑這個疾病。如果病人不及早接受治理，可能會出現致命性的腎臟、肝臟、腦部、肺部或心臟感染，甚至有一定的致死率。

以下是常見問題：

●這個疾病可以治療嗎？

可以，通常以抗生素治療，不嚴重的可以口服Doxycycline、Amoxicillin或Ampicillin，嚴重的患者需要靜脈注射抗生素，以及給予輸液，腎衰竭者則給予透析治療。

●這個疾病會人傳人嗎？

不會，它並不會直接人傳人。它透過食用或傷口、黏膜接觸到不乾淨的水源或土壤、或是哺乳類體液來感染。

●它有潛伏期嗎？

有，常見為5-14天，但可以落在2-30天的範圍內。從鏟子超人開始挺進災區的日期推估，假設真的有人不幸被感染，這幾天可能會有人有症狀。

杜承哲表示，如果感染人數低，表示光復的老鼠比想像中少，或是台灣民眾的清潔防護非常好。我希望兩者都是，更希望每一位鏟子超人、努力清淤的災民和國軍都能健康平安。

澄清醫院中港分院胸腔外科醫師杜承哲提醒，正在當地服務的志工或是返家的人們，要格外小心「鉤端螺旋體」感染。（記者王錦義攝）

澄清醫院中港分院胸腔外科醫師杜承哲提醒，正在當地服務的志工或是返家的人們，要格外小心「鉤端螺旋體」感染。（記者王錦義攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中