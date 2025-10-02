自由電子報
健康醫療
注意警訊！牙齒老化過快8大跡象

2025/10/02 11:56

有很多人憂心自己賴以維生的「吃飯工具」牙齒，有天保不住而須花大錢植牙；外媒報導，有8個跡象代表牙齒老化過快。圖為接受牙醫檢查示意圖。（美聯社）

有很多人憂心自己賴以維生的「吃飯工具」牙齒，有天保不住而須花大錢植牙；外媒報導，有8個跡象代表牙齒老化過快。圖為接受牙醫檢查示意圖。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然牙齒老化是自然過程，但某些警訊表明牙齒老化速度過快。及時識別到警訊，可幫助人們在小問題變成大問題前採取行動。滾動報導（Rolling Out）指出，有8個跡象代表牙齒老化過快。

第一個跡象是牙齒顏色明顯變化。隨著年齡增長，琺瑯質會變薄，象牙質也會逐漸顯露出來，使牙齒自然顏色產生些微改變。但若牙齒顏色有劇烈變化，例如出現灰色調、棕色斑塊或嚴重發黃，就表示老化加速。這些變化通常是由於多年來染色物質滲透到牙齒結構深處，超過正常表面變色所能承受的範圍。

第二個跡象是牙齒對溫度敏感度增強。雖然牙齒一些敏感症狀會隨著時間推移而自然形成，但對冷熱產生突然且劇烈的反應，表明琺瑯質正在快速流失。當保護性琺瑯質磨損過快時，敏感的內層會比正常情況下更早暴露出來並造成不適。

第三個跡象是牙齦萎縮及牙根暴露。健康的牙齦應該在一生中保持一致水平，變化很小。明顯的牙齦萎縮及牙根暴露，顯示牙齒和周圍組織老化加速。

第四個跡象是咀嚼面有明顯磨損痕跡。正常的牙齒磨損會在幾十年內逐漸發生，但過早老化會更早造成明顯的平斑、缺口或邊緣磨損。這些磨損通常是由磨牙、咬牙或過度食用酸性食物和飲料造成。如果在中年之前出現明顯磨損，則代表牙齒老化加速。

第五個跡象是原本緊密的牙齒之間出現縫隙。牙齒在一生中會自然輕微移動，但原本緊密的牙齒之間出現新的縫隙，表明口腔結構發生快速變化。這種間隙通常是由於骨質流失、牙齦萎縮或牙齒移動速度過快造成的。

第六個跡象是牙齒變脆弱。健康的牙齒幾能保持強度和柔韌性，但過早老化的牙齒會變得脆弱，容易碎裂或龜裂。當琺瑯質變脆弱速度比預期更快時，就會出現這種脆弱性，使牙齒容易受到進食或說話等日常活動損害。

第七個跡象是咬合方式改變。人的咬合會在成年後的大部分時間保持一致。若牙齒咬合方式發生明顯變化，例如出現新的接觸點或某些區域不再接觸，可能預示著牙齒結構發生了快速變化。這些咬合方式改變，通常伴隨其他牙齒過早老化的跡象。

第八個跡象是琺瑯質明顯變薄、透明。健康的琺瑯質即使在老年時期也能保持良好的透明度和厚度。當琺瑯質明顯變薄或呈半透明狀時，則表示磨損加速。這種變薄會使牙齒外觀發生變化，通常會呈現出老年人常見的灰色或半透明外觀。

