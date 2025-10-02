「鏟子超人」注意了！醫：進入災區務必戴口罩

黃建文副院長（右）呼籲，「鏟子超人」進入災區幫忙，務必戴口罩，出現症狀也應儘速就醫。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕全國各地志工前往花蓮光復鄉支援災後重建讓人感動，其中「鏟子超人」更是不畏辛勞揮汗剷汙泥、搬運瓦礫，不過許多志工因天氣悶熱並未佩戴口罩，在滿是塵土與碎屑的環境中工作，長期累積恐引起呼吸道疾病，嚴重者甚至會造成氣喘惡化或加重「慢性阻塞性肺病」症狀，胸腔科醫師呼籲志工們務必戴口罩，若出現症狀也應儘速就醫。

亞洲大學附屬醫院胸腔暨重症醫學中心副院長黃建文表示，每次天災過後，現場空氣往往會伴隨大量肉眼難以察覺的微粒，以花蓮風災為例，散落的石棉建材、泥沙乾涸後產生的粉塵以及潮濕環境滋生的黴菌孢子，甚至空氣中漂浮的細菌，都是呼吸道的敵人。

請繼續往下閱讀...

他指出，當吸入這些微粒時，鼻腔和氣管原有的過濾與清潔功能會迅速超載，粉塵直接沉積在肺泡，引發急性或慢性的發炎反應，最直接的臨床表現是咳嗽、喉嚨痛與流鼻水，嚴重時可能出現喘鳴聲與胸悶，甚至讓氣喘或慢性阻塞性肺病患者情況惡化。

黃建文強調，若吸入的是霉菌孢子，還可能造成過敏性鼻炎、支氣管炎甚至過敏性肺炎，對免疫力低下的人，更有可能演變成肺部感染，尤其長時間暴露在粉塵環境的年輕志工，更是屬於高危險族群，雖短時間沒有徵兆，但氣道慢性發炎將對未來健康造成不容忽視的隱憂。

黃建文建議，只要在災區工作後出現持續性咳嗽、胸悶、呼吸困難，甚至伴隨發燒，就應盡快就醫，對於已有氣喘或慢性肺病的病患，更要隨身攜帶吸入劑，一旦症狀出現就立刻使用，才不會讓病情急速惡化。

黃建文呼籲，「事後治療，不如事前預防」口罩是最有效也是最簡單的方式，在塵土飛揚的災區，布口罩恐怕無法有效隔絕，外科口罩或醫療等級口罩才是兼顧呼吸與隔離的最佳解方。此外，離開現場後也要盡快洗臉、沖洗鼻腔，把殘留的粉塵去除，保護好自己，才健康地繼續幫助更多人。

