李鴻源籲「鏟子超人」勿進災區？專家澄清：類鼻疽、鉤端非人傳人

中央災害應變中心前進協調所重申，志工一鏟一土對災區都是幫助。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮洪災重創光復鄉，連續多日湧入萬民「鏟子超人」協助清淤，前內政部長李鴻源呼籲「一般民眾沒有專業不要進去」，更認為可能把病菌帶出花蓮。中央災害應變中心前進協調所今天重申「志工一鏟一土都是幫助」，衛福部也說類鼻疽及鉤端螺旋體病不會人傳人，做好災後防疫即可。

中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成說，今天災區志工需求量超過1500人，志工需求絕對沒有停止，因復原進度仍在持續加速趕工，除需要專業團隊進駐外，也歡迎其他志工多來幫忙，一鏟一土對地方都是幫助。

他說，中央會安排妥適飲食照顧志工，也會有小蜜蜂進行資源物資的輸送及軍卡協助，還有醫療等救助部隊服務，都是無限量供應；另外，對於參加救災的重機械業者，也會提供住宿安排及油料支應，由台糖供應油料，經濟部支應。

衛福部也說，水災後疾病多為類鼻疽及鉤端螺旋體病，多半是接觸污水或污泥，恐出現發燒、頭痛等症狀，傳播途徑包含皮膚接觸、吸入或食入受污染水源。

衛福部提醒，針對志工環境清潔，要避免皮膚接觸污染物，應佩戴口罩、手套與長筒雨鞋，使用後正確清洗雙手。當地確實有外傷、流感及熱衰竭患者，但無集體腹瀉，醫療量能尚足，提醒志工注意防護、勿太逞強。

