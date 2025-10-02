自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

「油柑」富含維生素C與多酚 豐原區農會大力推廣

2025/10/02 11:20

豐原區油柑年產量僅約3000斤，民眾至豐原區農會社區小舖選購。（豐原區農會提供）

豐原區油柑年產量僅約3000斤，民眾至豐原區農會社區小舖選購。（豐原區農會提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區南嵩里中坑山上，目前正值「油柑」產季！由豐原區農會柑桔產銷第八班班長游博文用心栽植的油柑，果肉飽滿、滋味酸甜帶勁，備受講求健康的消費市場矚目。

豐原區農會表示，油柑果實富含維生素C與多酚成分，不僅能直接品嚐，還能製成果汁、蜜餞、果醬等加工品，泡茶或煮湯也別有風味，深受年輕族群與養生族喜愛。

豐原區農會柑桔產銷第八班班長游博文多年來專注於果園管理，採用友善環境的栽培方式，其中更有一棵百年老油柑樹，在耐心呵護下讓油柑果實品質穩定良好，呈現自然酸香、回甘耐吃的口感。

豐原區農會柑桔產銷第八班班長游博文，採用友善環境的栽培方式種植油柑。（豐原區農會提供）

豐原區農會柑桔產銷第八班班長游博文，採用友善環境的栽培方式種植油柑。（豐原區農會提供）

豐原區農會總幹事蔡森揚表示，油柑在市面上不像柑橘、椪柑那麼普遍，但營養價值極高，非常值得推廣，透過產銷班的努力，希望更多消費者能認識油柑、品嚐油柑，進一步支持在地農民。

蔡森揚指出，農會將持續協助產銷班拓展多元行銷管道，包括農產品市集、社群平台推廣與加工加值商品開發等，讓油柑不只是地方特產，更能成為帶動豐原農業產業升級的亮點之一。目前油柑已進入產期，豐原區油柑年產量僅約3000斤，消費者可把握機會至豐原區農會社區小舖選購，享受最道地的新鮮美味。

豐原區農會柑桔產銷第八班班長游博文與妻子正採收油柑。（豐原區農會提供）

豐原區農會柑桔產銷第八班班長游博文與妻子正採收油柑。（豐原區農會提供）

豐原區農會柑桔產銷第八班班長游博文果園裡百年的油柑樹。（豐原區農會提供）

豐原區農會柑桔產銷第八班班長游博文果園裡百年的油柑樹。（豐原區農會提供）

目前正值油柑產季。（豐原區農會提供）

目前正值油柑產季。（豐原區農會提供）

