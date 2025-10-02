阿茲海默症是失智症最常見原因！醫：早篩早治緩病程

類澱粉蛋白正子造影檢查，左圖正常大腦影像與右圖腦內充斥類澱粉蛋白明顯差異。（聯新國際醫院提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市1名65歲老翁退休後，逐漸出現記憶力障礙而未能開心享受生活，經聯新國際醫院神經內科主任林衛邑診療，發現老翁的左側丘腦出現血管栓塞，但腦血管疾病可能並非記憶力障礙主因，林衛邑再透過類澱粉蛋白正子造影（PET-CT）確診為阿茲海默症，讓老翁能及時接受治療。

林衛邑說，民眾因忙碌或睡眠不足，可能遺忘某些事情、物品，想久一點，還是會記得起來，但失智症不同，屬腦部疾病所引起的認知功能障礙，恐導致日益嚴重的記憶力衰退、語言表達困難、空間辨識障礙、學習與解決問題能力喪失等，個性甚至會改變。

「阿茲海默症是失智症最常見的原因，與類澱粉蛋白等的異常沉積有關」，林衛邑說明，因類澱粉蛋白等應被清除，卻過度堆積而逐漸破壞神經功能，就會造成認知衰退，每個人都可能面臨類澱粉蛋白沉積狀況，但危險因子控制得宜，未必會進展為阿茲海默症；臨床實務多採行「排除法」診斷阿茲海默症，透過腦部影像、抽血檢驗，排除類似症狀疾病如腦血管疾病、水腦症、甲狀腺功能低下等。

林衛邑說，後續經心理師透過檢測方式研判認知功能受損程度，再以口服藥物「膽鹼酯酶抑制劑」與「NMDA受體阻斷劑」等治療，有機會減緩認知功能的退化速度；林衛邑強調，三高、肥胖、抽菸、缺乏運動，都是加速類澱粉蛋白堆積的主因，目前失智症無法根治，但民眾多運動、多動腦以提升「認知儲備」，並維持良好生活習慣，仍有機會延緩失智症病程。

聯新國際醫院神經內科主任林衛邑呼籲民眾罹患阿茲海默症應早篩早治。（聯新國際醫院提供）

