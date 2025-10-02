限制級
怕打不到？彰化有人自費搶打喜歡廠牌 流感疫苗首日湧1.6萬人接種
〔記者張聰秋／彰化報導〕流感疫苗1日開打，全台傳出「打氣平平」，但彰化縣卻逆勢升溫，首日接種人潮踴躍。除了公費符合資格的長者、幼童接種意願高，就連50多歲、要等到11月第2階段才開放的族群，也有人不想等，自費找喜歡的廠牌，甚至為了問清楚哪家診所有進貨，花了一個上午打聽，才順利接種。
今（2025）年彰化縣共採購35萬8130劑流感疫苗，中央也同步提供莫德納LP.8.1新病毒株的新冠疫苗。衛生局統計，昨天首日開打，流感疫苗就打了1萬6035人，新冠疫苗也有5770人。衛生局提醒符合資格的民眾，盡快完成接種，才能獲得完整保護。
衛生局長葉彥伯表示，彰化縣今年打氣明顯上升，除了基層衛生所、村里設站，今年特別加碼，像彰基、秀傳、部彰等醫院體系全力開診，還進入幼兒園設站，讓民眾更方便。他說，彰化縣擴大設站設點，服務時間也拉長，也鼓勵線上預約 免排隊，多管道同步推進，大家自然願意來打。
除了流感和新冠，肺炎鏈球菌疫苗也同樣重要。研究證實，能有效預防嚴重感染，降低長者死亡率，今年凡是65歲以上（49年次含以前）、55至64歲原住民（59年次含以前）且具原住民身分者，都有資格接種。昨天首日彰化縣就有283人接種，累計已完成2劑者比例高達42.3%。
