自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感季提前報到！疫苗打氣翻倍 開打首日26.4萬人接種

2025/10/02 10:45

疾管署副署長曾淑慧表示，開打首日流感疫苗計接種26.4萬劑，新冠肺炎計接種8.2萬劑。（記者林志怡攝）

疾管署副署長曾淑慧表示，開打首日流感疫苗計接種26.4萬劑，新冠肺炎計接種8.2萬劑。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕流感季提前報到，衛福部疾管署預估，整個10月都可能處於流感疫情持平或緩升階段，10月1日起也開放「左流右新」的公費流感疫苗、新冠肺炎疫苗接種。疾管署副署長曾淑慧表示，開打首日流感疫苗計接種26.4萬劑，新冠肺炎計接種8.2萬劑，均是去年同期的2倍。

疾管署說明，目前台灣流感型別以A型H3N2為主，其次為A型H1N1與B型流感，過去在10月疫苗開打、感染人數接近飽和後，疫情就會逐漸降溫，但今年門急診類流感就診人次已超過2年前的高峰，且受型別轉換影響，初步預估10月流感疫情可能會是緩升或持平。

公費流感疫苗、新冠肺炎疫苗都在10月1日開放接種。曾淑慧強調，疫苗是傳染病防治的最重要手段，新冠雖還在低點波動，但國外疫情已逐漸增溫，公費疫苗開打首日在各醫療院所協助下，流感疫苗接種數達26.4萬劑，是去年開打首日13萬劑的2倍，也創2021年分兩階段開打以來首日最高紀錄，新冠肺炎疫苗接種數也達到8.2萬劑，是去年同期約3.9萬劑的2倍。

此外，曾淑慧指出，疾管署今（2025）年總計採購686.5萬劑流感疫苗公民中接種，且今年的疫苗株與台灣流行的病毒株相符，只要接種就有足夠的保護力，新冠肺炎疫苗也有約300萬劑，疫苗病毒株為LP.8.1，對於台灣目前流行的病毒株也能產生足夠的保護力。

曾淑慧提醒，疫苗接種後並不會馬上產生保護力，需要經過約1至2週的時間，因此呼籲符合公費資格的民眾盡快接種，而接下來只要多數民眾都有接種疫苗，社區疫情就能得到妥善的控制。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中