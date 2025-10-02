自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

7旬嬤記憶力衰退輕度失智 抗類澱粉蛋白藥物治療維持生活自理

2025/10/02 09:46

聖馬爾定醫院失智共同照護中心主任蔡育泰表示，阿茲海默症為退化性失智症，醫院引進新藥，可望延長病人生活自理時間。（聖馬爾定醫院提供）

聖馬爾定醫院失智共同照護中心主任蔡育泰表示，阿茲海默症為退化性失智症，醫院引進新藥，可望延長病人生活自理時間。（聖馬爾定醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕70歲林姓阿嬤身體健康硬朗，然而近來常出現如忘記物品放置位置、在熟悉街道上迷失方向等記憶力衰退情形。經天主教聖馬爾定醫院醫師檢查，確診輕度失智症，她自費接受抗類澱粉蛋白標靶新藥（ATT）治療，透過清除腦中累積異常蛋白質，有望延緩認知功能退化，延長生活自理、正常生活時間，目前治療2個療程，適應良好。

聖馬爾定醫院神經內科醫師兼失智共同照護中心主任蔡育泰指出，台灣65歲以上長者中，約8%罹患失智症，最常見類型為阿茲海默症，占比約60%。阿茲海默症過去確診平均需時3年，病程初期可能出現記憶力減退、認錯人、記不得家人等，後期可能妄想、懷疑物品遭竊，甚至大小便失禁。

蔡育泰表示，阿茲海默症屬退化性失智症，80歲以上且帶有APOE4基因者為高風險族群。此病無法根治，其病理特徵為類澱粉蛋白與Tau蛋白的異常沉積。過去20年，臨床治療多依靠膽鹼酯酶抑制劑，幫助活化尚可運作的腦神經延續功能。

蔡育泰說，衛福部今年核准2款抗類澱粉蛋白藥物，能標記出類澱粉蛋白，幫助免疫細胞對抗、將其清除，減少腦神經受損，如能早期發現治療，病程惡化速度有機會減緩約5個月至3年，患者可繼續自理生活、延長與家人共享天倫時光。

蔡育泰表示，新藥需每2週或每月施打一次，療程約1年半，主要針對輕度認知障礙（MCI）或輕度失智（Mild AD）階段患者，治療前患者也須經精準篩檢工具確認，及排除副作用高風險族群。

蔡育泰呼籲，家中長輩若有將熟悉事物搞錯，或早上才發生的事卻遺忘等情形，可能是失智症前兆，應儘速就醫診斷，搭配居家復能或標靶治療等及早介入。

聖馬爾定醫院失智共同照護中心主任蔡育泰說明治療阿茲海默症的新療法。（聖馬爾定醫院提供）

聖馬爾定醫院失智共同照護中心主任蔡育泰說明治療阿茲海默症的新療法。（聖馬爾定醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中