健康 > 杏林動態

10月19日捐血活動贈文創商品 3日起受理線上報名

2025/10/02 09:51

林業保育署嘉義分署與林鐵文資處準備許多文創商品送給熱情的捐血人。（記者蔡宗勳翻攝）

林業保育署嘉義分署與林鐵文資處準備許多文創商品送給熱情的捐血人。（記者蔡宗勳翻攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕農業部林業及自然保育署嘉義分署與阿里山林業鐵路及文化資產管理處攜手合作，將於10 月19 日上午9 時至下午5 時在嘉義捐血站與垂楊捐血室同步舉辦「挽袖捐血鐵定相助」捐血活動，準備了森林羽精靈布偶、國產材玩具火車等多項文創商品要送給熱血民眾。活動採事前線上報名，限額250位，將於10月3日上午9時開放，歡迎民眾一起響應捐血，以實際行動讓愛延續。

林業保育署嘉義分署長期推動森林保育、環境教育與生態永續，林鐵處則守護阿里山百年鐵道與文化資產，這次捐血活動由兩機關聯手，將公益與林業保育、鐵道文化連結，象徵「森林需要永續，生命也需要延續」。嘉義分署與林鐵處共同表示，誠摯邀請民眾踴躍報名參加，一袋熱血，不僅守護病患生命，也象徵對森林與鐵道永續守護的支持，一起讓愛與希望持續在社會川流不息。

嘉義分署指出，捐血活動限額250名，報名成功者並在當日完成捐血的民眾就可獲得特色好禮。捐血250CC民眾可獲得「白面鼯鼠鑰匙圈」、「阿里山林鐵姊妹鐵道運動毛巾」或「蹦奇拼圖」三選一；捐血500CC者可再獲得「國產材玩具火車」或「森林羽精靈造型玩偶」二選一。為鼓勵更多人勇敢跨出熱血公益的腳步，針對第一次挽袖捐血的民眾，嘉義分署與林鐵處更限量加碼，前20名首捐族可獲得好禮「鐵道山林桌遊」或「帝雉玩偶」二選一。

林業保育署嘉義分署及林鐵文資處將攜手於10月19日舉辦「挽袖捐血 鐵定相助」捐血活動。（記者蔡宗勳翻攝）

林業保育署嘉義分署及林鐵文資處將攜手於10月19日舉辦「挽袖捐血 鐵定相助」捐血活動。（記者蔡宗勳翻攝）

