健康網》91歲珍古德睡夢中離世 醫談逆齡有道

〔健康頻道／綜合報導〕國際保育專家珍古德在睡夢中離世，享壽91歲。她今年6月曾到台灣推動珊瑚復育教育，並發表演講，其實，她在當時就向青年學子表示，自己來日不多，呼籲大家要友善面對環境。她在辭世前還積極準備巡迴演講，精神上始終保持熱忱，從未被身體老化打倒。

根據長庚醫訊指出，老化不是疾病，卻是一段人人都會面對的生命過程。老化不僅是年齡增加，也代表著細胞活性衰退，新陳代謝能力降低與細胞再生能力減退。

醫師張肇雄曾指出，儘管，跟隨著老化腳步而來的，很可能就是慢性病纏身、免疫機能降低、齒枯髮白、滿臉風霜、行動遲緩、耳不聰目不明。但是有時候因為每個人成長的環境、從事的工作、身心狀況、健康保養不同，老化表現會有所差異。根據身體組織器官的功能狀態來評斷，稱作「生理年齡」。

因此，珍古德一生致力於保育，研究重新界定人類與動物的界線，發現黑猩猩會製造工具、群體狩獵等行為。張肇雄認為，由於科技文明與醫藥衛生的進步，7、80歲仍是非常活躍。

精神科醫師陳豐偉曾在臉書上指出，44歲與60歲，人類快速老化的兩個時間點。有個研究，追蹤108人好幾年，記錄他們的RNA、蛋白質、微生物組等分子的老化狀態，蒐集各部位微生物，以及關於代謝與脂質組成的各種數據。

結果發現，從基因與蛋白質的層次來說，人類並不是「慢慢老化」，而是在某個時間點，老化速度就會突然加劇，往下降一大段。也就是說，老化的線圖會有兩個波峰，一個大約是44歲，一個大約是60歲。

為了要逆齡而行，陳豐偉也提出一些建議，44歲之後，一定要加強足夠運動量的有氧運動。60歲之後，重量訓練更加重要。

40歲以後盡量少做需要熬夜、輪值班的工作，因為你的身體、大腦將會開始大不如前。60歲以後要避免大量喝酒、太晚回家的社交，因為你的身體與大腦會漸漸受不了。

張肇雄曾說，目前醫學界對於老化的瞭解，比較傾向於自由基、荷爾蒙以及染色體的研究。其中，自由基會引致疾病及老化的理論，是大家普遍都能接受的概念，所以有很多養生專家建議民眾服用維生素及抗氧化劑來對抗衰老。至於內分泌系統的荷爾蒙治療及染色體的基因療法，未來也可望加入「抗老化醫療」的行列。

