自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》入圍金馬獎影帝、港星柯煒林癌末 醫：須撐過治療副作用

2025/10/02 00:19

港星柯煒林入圍金馬獎最佳男主角。他說，自己是肺腺癌末期，正進行標靶治療，但副作用有點擾人。（資料照）

港星柯煒林入圍金馬獎最佳男主角。他說，自己是肺腺癌末期，正進行標靶治療，但副作用有點擾人。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕33歲港星柯煒林主演「大濛」獲得第62屆金馬獎入圍最佳男主角。他今年7月宣布確診肺腺癌第4期，正在積極做標靶治療，病況好轉，但也有副作用出現。

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料，標靶藥物大多是以小分子化合物或單株抗體的形式，針對癌細胞的特定基因，專一性地破壞或阻斷癌細胞的增生、分化、凋亡、轉移以及與血管生成有關的訊息傳導路徑，進而抑制腫瘤細胞的成長。

但不同於化療，標靶藥物不會一併毀滅正常細胞，也較無化療的噁心、嘔吐、掉髮、骨髓抑制、白血球下降等副作用，大多數患者較能接受。

一般而言，確診肺腺癌後，醫師會安排EGFR基因篩檢，需要時再檢測ALK基因有無突變，據此進一步擬定個人化治療方針及選擇合適的標靶藥物，必要時還是要搭配化療，在過程中，患者需要好好與醫師討論。

肺癌標靶藥物常見而可預期的副作用為皮疹、痤瘡、腹瀉、甲溝炎。目前林口長庚醫療跨科團隊經過5年試煉，以β-blocker眼藥水透過紗布，敷蓋於肺腺癌病人頭皮或臉部潰瘍患部，減輕他們的不適，能夠繼續不減藥的情況下，協助病患抗癌治療。

柯煒林日前於IG上表示，對於自己副作物，還能應付，只是有時會很想睡覺。他也向粉絲喊話：「總之，不用太擔心。有你們在背後支持著我。我沒事。」展現他堅強抗癌的態度與決心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中