健康網》入圍金馬獎影帝、港星柯煒林癌末 醫：須撐過治療副作用

港星柯煒林入圍金馬獎最佳男主角。他說，自己是肺腺癌末期，正進行標靶治療，但副作用有點擾人。

〔健康頻道／綜合報導〕33歲港星柯煒林主演「大濛」獲得第62屆金馬獎入圍最佳男主角。他今年7月宣布確診肺腺癌第4期，正在積極做標靶治療，病況好轉，但也有副作用出現。

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料，標靶藥物大多是以小分子化合物或單株抗體的形式，針對癌細胞的特定基因，專一性地破壞或阻斷癌細胞的增生、分化、凋亡、轉移以及與血管生成有關的訊息傳導路徑，進而抑制腫瘤細胞的成長。

但不同於化療，標靶藥物不會一併毀滅正常細胞，也較無化療的噁心、嘔吐、掉髮、骨髓抑制、白血球下降等副作用，大多數患者較能接受。

一般而言，確診肺腺癌後，醫師會安排EGFR基因篩檢，需要時再檢測ALK基因有無突變，據此進一步擬定個人化治療方針及選擇合適的標靶藥物，必要時還是要搭配化療，在過程中，患者需要好好與醫師討論。

肺癌標靶藥物常見而可預期的副作用為皮疹、痤瘡、腹瀉、甲溝炎。目前林口長庚醫療跨科團隊經過5年試煉，以β-blocker眼藥水透過紗布，敷蓋於肺腺癌病人頭皮或臉部潰瘍患部，減輕他們的不適，能夠繼續不減藥的情況下，協助病患抗癌治療。

柯煒林日前於IG上表示，對於自己副作物，還能應付，只是有時會很想睡覺。他也向粉絲喊話：「總之，不用太擔心。有你們在背後支持著我。我沒事。」展現他堅強抗癌的態度與決心。

