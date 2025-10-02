自由電子報
健康網》感冒還是流感？ 醫師授1招辨別

2025/10/02 10:42

小兒科醫師蔡昕育指出，其實兩者最大的差別在於嚴重度，感冒多半以流鼻水、喉嚨痛等輕微呼吸道症狀為主，很少高燒；流感則常伴隨高燒、全身痠痛、頭痛，病程更長，也容易出現併發症。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕流感高峰期來襲，不少人一出現咳嗽、流鼻水，就開始懷疑自己是感冒還是流感。小兒科醫師蔡昕育指出，其實兩者最大的差別在於嚴重度，感冒多半以流鼻水、喉嚨痛等輕微呼吸道症狀為主，很少高燒；流感則常伴隨高燒、全身痠痛、頭痛，病程更長，也容易出現併發症。

蔡昕育於好食課臉書粉專分享，隨著10/1 起公費疫苗開打，也提醒民眾提前接種疫苗，才能有效降低感染風險。

蔡昕育提到，流感通常會引起高燒，兩者都有呼吸道症狀，例如流鼻水或鼻塞、喉嚨痛和咳嗽。但流感通常會引起高燒，伴隨明顯的全身肌肉和關節疼痛、劇烈頭痛，而感冒則較少發燒，以呼吸道症狀為主

感染源

蔡昕育表示，流感是由流感病毒引起，主要是A型和B型流感病毒；感冒則主要由鼻病毒引起，也可能由其他病毒（如冠狀病毒、腺病毒）引發，引起感冒的病毒種類多達200種以上。

病程與病情

蔡昕育提到，流感症狀來得迅速且嚴重，通常持續1-2週，比感冒更容易引起併發症，特別是在兒童、老人和免疫力較低的族群中。。感冒的症狀則較輕微，可能只持續幾天。兩者的傳播途徑相似，通常是通過飛沫傳播（如咳嗽、打噴嚏）或接觸受污染的物體（如門把手）。

蔡昕育提醒，每年接種流感疫苗能顯著降低感染流感的風險，是最有效的預防措施！如有不適建議直接就醫。

