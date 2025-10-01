不一樣的月餅馬卡龍 台南佳里奇美醫院教做50大卡

佳里奇美醫院創新推出薑黃馬卡紫心夏果、青蔥馬卡芋見金沙、辣椒馬卡神韻南瓜等3款馬卡龍月餅，還有荔枝酥、百香果酥、香柚酥。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕中秋節快到了，台南佳里奇美醫院今天（1日）發表黃蔥辣韻的植萃馬卡龍，不一樣的馬卡龍將天然植化素薑黃、青蔥、辣椒加入南瓜、芋頭、紫薯等內餡，還有洛神、夏威夷果等，每顆熱量僅50大卡，適合中秋應景品嘗。醫院也將在10月15日、11月12日舉辦免費DIY教學，每堂限額30人，民眾要趕快向營養科報名，可獲贈馬卡龍吊飾。

佳里奇美醫院營養師陳雅琪還擔任指導老師，教導院長田宇峯、副院長王哲川現場手作好吃又低卡的馬卡龍，讓2人忍不住稱讚植萃馬卡龍以當季新鮮食材，增加複合澱粉及膳食纖維，加入洛神、夏威夷果增加口感，降低熱量、減少身體負擔。

院方創新推出薑黃馬卡紫心夏果、青蔥馬卡芋見金沙、辣椒馬卡神韻南瓜等3款馬卡龍月餅，還有荔枝酥、百香果酥、香柚酥。

製作植萃馬卡龍簡單易學。（記者楊金城攝）



主廚林建宏指出，民眾製作餅皮以蛋加砂糖打發至乳白色，分別加上薑黃、青蔥、辣椒粉製成不同口味、顏色的餅皮，烤箱預熱150度，將麵糊放入烤箱烤約10分鐘，直到餅皮酥脆，冷卻後再填南瓜、芋頭、紫薯3種內餡，大功告成。

醫院也呼籲民眾選購中秋月餅有三步曲，1、聰明選：選低糖、低熱量、低脂肪；2、共分享：切塊分享，降低熱量；3、健康配：搭無糖茶飲或白開水取代含糖飲料，搭白柚等時令水果，增加膳食纖維攝取量。糖尿病友要留意月餅含糖量、淺嚐即止；腎臟病友要避免高加工內餡如肉鬆、滷肉；心血管病友要避免多層酥皮的月餅。

