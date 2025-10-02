自由電子報
健康網》偽健康食物很地雷 醫：吃多長脂肪肝

2025/10/02 15:41

潤餅熱量約300至500大卡，暗藏熱量危機。 （資料照）

潤餅熱量約300至500大卡，暗藏熱量危機。 （資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕不少父母自認為給孩子「健康食物」，美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成發現，其實是讓孩子體重失控的大地雷。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」指出，日前看到父母親為了讓一位小六生控制體重，每天常給孩子吃水煮的食物，未料，小朋友體重直接上升還發現脂肪肝。

從這位小六生的飲食紀錄中，發現都是高油、高糖的「地雷食物」：

●早餐的溫柔陷阱：鬆軟麵包、小蛋糕、早餐店漢堡、鐵板麵。
破解→這些是最恐怖的熱量怪獸，「糖和人造奶油」堆出來的。鐵板麵上面的醬料更是高鈉、高油的綜合體。

●常見的美味偽裝者：乾拌麵、泡麵、潤餅、春捲
破解→這些食物本身都是高精緻澱粉！原本單純吃就已經熱量爆表，又搭配或夾進一些配料，像是高油的控肉或灑上厚厚的花生糖粉。

●難以抵抗的甜蜜負擔：甜味優酪乳、布丁、果凍、玉米濃湯（羹湯類）。
破解→糖分多到你懷疑人生！買之前請務必看「營養標示」的糖含量！勾芡類的熱量比一般的清湯多好幾倍。

●Q彈的小壞蛋：火鍋料、魚丸、貢丸、香腸、甜不辣。
破解→加工肉丸通常都是「低肉高油」的加工食品，為了讓口感Q彈，裡面會加入許多澱粉和添加物。

陳奕成提醒爸媽需掌握3個原則，可以將「偽健康」扭轉成「健康食品」。

●多選「原型食物」：用雞胸肉、豆腐、魚片取代香腸/丸子；用糙米、地瓜取代精緻白麵包/鐵板麵。

●調味請用原味：甜味優酪乳換成原味優格+ 新鮮水果丁；布丁/果凍換成無糖豆花+天然蜂蜜。

●麵包改換成雜糧/全麥吐司，避開那種有內餡、酥皮，再搭配水煮蛋、鮮奶或無糖豆漿一起吃。

