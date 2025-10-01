自由電子報
守護巴掌仙子有成 彰基獲贈保溫箱頂配

2025/10/01 22:00

順德工業今（1）日捐贈新生兒輸送型保溫箱及傳送型加護型呼吸器給彰基兒童醫院。（記者湯世名攝）

順德工業今（1）日捐贈新生兒輸送型保溫箱及傳送型加護型呼吸器給彰基兒童醫院。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化基督教醫院曾成功救治破紀錄僅339公克的超低體重嬰兒，以及懷孕週數最低僅22週嬰兒，也曾榮獲台灣新生兒科醫學會頒發「極低體重兒存活率最高」獎狀，受到彰基總院長陳穆寬義行感動，順德工業今天（10月1 日）捐贈新生兒輸送型保溫箱及傳送型加護型呼吸器等總計140萬元醫材給彰基兒童醫院，展現產業與醫療攜手公益的決心，以實際行動守護最脆弱的新生命。

陳穆寛強調，在少子化衝擊下，彰基仍堅持發展兒科及婦產科，承擔中部地區新生兒重症與高危險妊娠孕婦的照護責任。彰基總院婦產科每月平均接生約200位新生兒，因為彰基為彰化雲林南投唯一的醫學中心，需接受其他醫院上轉困難的病例，因此高危妊娠比例超過5成，早產兒因此特別多。即便兒科被很多醫院視為「賠錢科別」，彰基仍視其為使命與社會責任，全力發展以守護新生命。

彰基兒童醫院與順德工業攜手公益，捐贈新生兒醫療設備，守護新生命。（記者湯世名攝）

彰基兒童醫院與順德工業攜手公益，捐贈新生兒醫療設備，守護新生命。（記者湯世名攝）

順德基金會董事長陳朝興表示，他自小在彰基旁長大，見證醫院從地方小醫院蛻變為中部重要的醫學中心，尤其兒童醫院承擔重症新生兒照護，即使虧損仍持續營運，令人敬佩。

彰基兒童醫學中心院長陳家玉說，兒童醫院目前有6位新生兒專科主治醫師及資深住院醫師，長期守護早產兒與危急新生兒。因為彰基為中部高危險新生兒轉診醫院，許多來自外縣市或診所出生的早產兒須轉送至兒童醫院。這次順德捐贈的設備將確保轉送過程中保溫與呼吸支持，大幅降低缺氧與後遺症風險。

