健康 > 心理精神

健康網》上車就秒睡 醫揭腦袋「太無聊了」

2025/10/02 13:42

有人一坐上車就秒睡，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，大腦和肌肉默默開啟「睡眠模式；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有人上車3分鐘就愛睏，立刻就點頭如搗蒜，馬上秒入睡。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，很多人以為這是因為「太累」、「太無聊」，但其實不只這樣。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文提醒，根據科學研究，車廂本身，就像一個自帶催眠功能的「大型安眠盒子」，從震動、空氣，到大腦和肌肉，全都在暗暗幫你開啟睡眠模式。秒睡有以下4原因：

●低頻振動＝搖籃效應
車子跑起來，總是伴隨輕微的震動。研究證實，這些低頻震動能在15分鐘內讓人明顯愛睏，比發呆還更容易入睡。也就是，車子根本就是「行動嬰兒搖籃」。

●二氧化碳濃度太高，腦袋被麻醉
人多、車廂小、通風差，CO₂ 濃度就會一路飆升。當濃度高到1000-4000ppm，人就容易頭昏腦脹、想睡覺。常常有人說：「車裡好悶」，其實是大腦在喊「缺氧啦！」

●大腦感覺衝突
坐車的時候，前庭覺得「我在動」，眼睛卻告訴大腦「我沒動」。這種矛盾訊號讓大腦疲於奔命，結果就是：腦子過勞，睏意上頭。

●肌肉也在「默默加班
別以為坐著就是放鬆。車子晃動時，腰背和下肢肌肉得不停調整來維持平衡。久而久之，血液循環變差、肌肉痠脹，身體只想趕快休息。

●心理放鬆，一秒切換睡眠模式
平常壓力山大，車程反而是少數「不用想、不用做」的時刻。環境一搭配上心理鬆懈，大腦就更容易自動進入休眠狀態。

