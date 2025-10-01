3大疫苗今首日雙打 彰基、秀傳打氣旺

彰基首日施打疫苗，人潮擠滿一樓大廳。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕秋冬呼吸道病毒來勢洶洶，彰化基督教醫學中心與彰化秀傳醫院將同步從今（1）日起同步開打公費流感、新冠與成人肺炎鏈球菌疫苗，首日施打狀況相當踴躍，其中彰基有600多人接種，秀傳則有800多人，有不少長輩是打流感疫苗，也有許多人左手、右手同時施打流感與新冠疫苗，直呼「有打有保庇」。

彰基與秀傳的公費疫苗首波施打對象，都包含65歲以上長者、55至64歲原住民、孕婦、BMI≧30 或具慢性病、重大傷病患者及醫療防疫人員；11月起再開放50至64歲健康成人。成人肺炎鏈球菌疫苗則針對65歲以上長者、特定高風險族群及洗腎病人。

請繼續往下閱讀...

今天首日施打3大疫苗，彰基醫護人員尚未進行施打，首日先讓長輩施打疫苗，彰基一樓大廳擠滿長輩們，有人同時左手打流感、右手打新冠疫苗，直說要徹底保護自己；秀傳醫院則不僅讓長輩施打，院內醫護人員打氣也很旺。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法