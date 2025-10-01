健康網》膽固醇高非關蛋黃 醫揭真正元凶

鄰好西醫診所醫師李思賢建議，每日可食到4-5顆蛋，膽固醇過高與蛋黃無關；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一天到底能吃幾顆蛋？鄰好西醫診所醫師李思賢毫不考慮，建議吃4-5顆時，隔壁診間醫師則要病患一天最多只能吃1顆，且最好把蛋黃挖掉。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，牛津大學博士，同時又是哈佛醫學院學生的Nicholas Norwitz昨天錄了一部影片，講解膳食膽固醇和血清膽固醇的關係，他引用了2024年剛發表在期刊《Cell》上的文獻，探討我們吃進去的膽固醇如何影響我們體內膽固醇的製造。

李思賢說，體內膽固醇有70~80%是由肝臟自己產生的，不是吃進去的膽固醇轉變的。文獻中提到一個新的荷爾蒙Cholesin，應該是Colesterol synthesis inhibitor的簡稱，所以作用就是抑制體內的膽固醇合成。Cholesin顧名思義會抑制肝臟的荷爾蒙合成，Cholesin是由腸道細胞分泌，作用在肝臟。禁食時Cholesin濃度是比進食期間更低，這也是身體維持膽固醇平衡的重要機制。

再來，吃進膽固醇，藉由NPC1L1的吸收，釋放更多cholesin，經過一連串的反應，作用在SREBP-2這個調節膽固醇的重要因子，減少膽固醇的製造。李思賢表示，這也就是膳食膽固醇影響血清膽固醇的重要機轉，吃進的膽固醇多，產生的膽固醇越少。

不過，李思賢在臨床上發現，還是會看到有人的膽固醇因為吃比較多的雞蛋而升高。這種狀況，要如何解釋呢？他說，膽固醇的控制基因太多了，每個人膽固醇的變化都是非常具有獨特性的，講白話一點就是每個人膽固醇的變化都不太一樣。

因此，他建議，依自己的體質而定，若是吃了很多蛋，以至於膽固醇而升高，就要注意膳食膽固醇的攝取。

