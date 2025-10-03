健康網》油脂不是敵人！ 選對了促代謝、降發炎

營養師彭逸珊指出，吃對好油可以幫助減少發炎、維持代謝、提供能量、幫助吸收脂溶性維生素、維持細胞健康，甚至參與荷爾蒙分泌。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕油脂是身體必需營養素，卻常聽到油與胖畫上等號？營養師彭逸珊指出，其實油脂帶來的能量與功能，對健康非常重要！吃對好油甚至可以幫助減少發炎、維持代謝、提供能量、幫助吸收脂溶性維生素、維持細胞健康，甚至參與荷爾蒙分泌。選對油品不僅有助健康，還能減少發炎、促進代謝。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享，油脂是人體必需營養素：

●提供能量：油脂每克9大卡，是重要能量來源，也是儲存能量的形式。

●吸收維生素：脂溶性維生素A、D、E、K需要油脂協助吸收，低油飲食可能導致營養素不足。

●細胞健康：油脂是構成細胞膜的重要成分。

●荷爾蒙分泌：許多荷爾蒙需要脂肪作為原料，長期低油飲食可能導致荷爾蒙分泌失常。

彭逸珊表示，選對油品不只健康，還能減少發炎、促進代謝：

●高溫烹調：建議使用苦茶油、玄米油。

●日常烹煮：橄欖油、紫蘇油。

●涼拌為主：亞麻仁油。

彭逸珊補充，每日建議攝取量：總熱量約25–30%為宜。

避壞油

1.高溫、重複使用油：例如油炸鍋的油，高溫氧化使油品變質，容易產生自由基，造成細胞損傷。

2.飽和脂肪酸：肥肉、動物油脂（豬油、牛油）；容易提高壞膽固醇，建議以植物油替代。

彭逸珊說明，選擇適合自己料理習慣的好油，讓身體輕盈健康、降發炎。

