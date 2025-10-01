糖胖症上身 百公斤女飲控+運動+腸泌素甩掉20公斤

〔記者蔡淑媛／台中報導〕從事房仲業的58歲莊小姐自年輕結婚後持續發胖，身高近170公分的她，體重飆破110公斤，還罹患糖尿病，為典型糖胖症患者，有糖尿病又有肥胖問題，接受減重治療，調整飲食、運動並自費腸泌素治療抑制食慾，9個月成功減重20公斤，血糖、血脂也逐漸正常。

瑞東診所杜伯村院長、腎臟科醫師杜伯村表示，同時患有「糖尿病」及「肥胖症」的病友，統稱為「糖胖症」，台灣糖尿病人中，高達80％有過重或肥胖問題。

請繼續往下閱讀...

杜伯村說，糖尿病合併肥胖會導致心血管發病機率增加，死亡風險甚至提高至7倍，如果體重能下降，將有助降血糖、減共病風險、甚至逆轉糖尿病，以減重5-10％，血糖、糖化血色素 HbA1c、血壓就能明顯下降；減重10-15％，能降低心血管疾病、心血管事件死亡風險，減重超過15％，更有機會逆轉糖尿病和脂肪肝，並減少心血管風險和死亡風險。

美國糖尿病學會最新治療指引將血糖及體重雙重控制與器官保護並列兩大治療目標，強調醫師在處方時須同時考量控糖、減重及降低心、腎風險。

莊小姐說，由於丈夫因肥胖造成主動脈剝離，差點喪命，讓她下定決心減重，接受腸泌素針劑治療，結合飲食控制及運動，成功減重20公斤，計畫再瘦身至75公斤。

杜柏村表示，目前臨床常用的多種控糖減重藥物，包括GLP-1腸泌素藥物、GLP-1/GIP腸泌素藥物，以及SGLT2抑制劑；其中GLP-1腸泌素藥物已證實能降低重大心血管事件風險，SGLT2抑制劑則在抗心衰方面表現突出，兩者皆有腎臟保護效益；而GLP-1/GIP腸泌素藥物，目前心血管實證的文獻待正式發表、未有腎臟保護研究，他說，患者接受控糖減重，應尋求專業醫師，依個人病情治療。

