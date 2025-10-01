自由電子報
健康醫療
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》千萬網紅醫主張喝檸檬水 國健署：並無改變體質功效

2025/10/01 20:11

健康網》千萬網紅醫主張喝檸檬水 國健署：並無改變體質功效

美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士指稱檸檬水好處多多，國健署則表示，僅具微量作用，提醒胃食道逆流、潰瘍者，謹慎飲用；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕檸檬水與健康飲食劃上等號？美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）發布「檸檬水救腎臟、保護你肝臟」影片，列出十大優點，不過，台灣醫界對於檸檬水真的有那麼超強養生效果，提出質疑。

而艾倫．曼德爾認為，可以提升代謝、淨化肝臟、清除毒素，國健署則表示，檸檬水實際上並沒有改變體質的功效。

半顆檸檬榨汁後，艾倫．曼德爾建議加入開水中，熱量只有6大卡，比起柳橙汁或蘋果汁110大卡來得熱量低，就可以提升新陳代謝、幫助消化、刺激腸胃蠕動、促進器官與細胞的水合率。

此影片在YouTube上架後，6個小時已有逾萬人觀看。不過，依據國健署衛教資料「檸檬水是鹼性食物，可以調整體質？」提出看法，並強調，因為正常人的血液酸鹼值受呼吸、腎臟排泄、血液緩衝機制等調控，不會因食物進出而顯著改變。

艾倫．曼德爾列舉檸檬中的黃酮類、維生素C、鉀與酵素等成分具有抗氧化作用。檸檬酸可刺激肝臟功能，協助排除體內毒素，以及與鈣結合，有助排出或預防腎結石，甚至指出有助於胃酸逆流的緩解。

艾倫．曼德爾說，檸檬水中的鉀對心血管系統有益、增強免疫力、抵抗病毒感染；在疲倦、情緒不佳時，檸檬香氣可改善情緒，提升能量；檸檬的抗氧化性與維生素C有助抵禦紫外線傷害、預防皮膚老化與部分皮膚癌。

此外，艾倫．曼德爾認為，檸檬水則可能促進肝臟產生穀胱甘肽，幫助肝臟排毒；對皮膚問題如痤瘡、皮膚鬆弛等，檸檬水可能有幫助。

不過不少宣稱效果，缺少國際研究的佐證，像是「檸檬水能刺激肝臟與淋巴系統、提升新陳代謝」，在臨床人體試驗不多，還停留在動物研究或細胞實驗上，整體而言，「推論」式建言，僅供參考。

台大醫院健康管理中心主任邱瀚模曾在報導中指出，雖然檸檬汁酸性低於胃酸，單純喝檸檬水不至於直接傷胃，但對已有胃潰瘍或胃食道逆流者，仍可能造成不適加劇。

還有台北市牙醫師公會曾指出，部分年長者因為習慣慢慢吮飲檸檬水或含在口中時間過久，導致牙齒根部蛀牙、琺瑯質破壞。

國健署建議，檸檬水具微量作用，但對已有胃食道逆流疾病或胃潰瘍者，反而可能因為檸檬酸刺激導致症狀惡化。台灣病例就曾報導，一名年長者長期空腹喝濃檸檬原汁，造成胃潰瘍加劇。

