流感重症暴增2倍 醫示警：不打疫苗風險大增

〔記者蔡淑媛／台中報導〕公費流感疫苗今（1）日起開打，台中市府今年共採購約80.1萬餘劑，校園接種今天也在健行國小開打，今年流感疫情提早爆發，重症個案更是去年的兩倍，

校園及機構群聚感染也增加，呼籲民眾踴躍接種，衛生局長曾梓展表示，目前96%校園接種將於10月底完成施打，將協調國小都能在月底前完成接種，及早擁有防疫保護力。

請繼續往下閱讀...

衛福部中區防疫指揮官黃高彬指出，今年流感疫情已歷經兩波高峰，首波高峰在1、2月，6月升溫，8月再飆高，9月仍持續至今，確診不斷大增，主因在於今年流行病毒株由H1N1，轉為H3N2，去年泰國株，今年是克羅埃西亞株，病毒變異株不同，去年施打的疫苗保護力會稍差。

黃高彬說，今年重症病例數是去年的2倍，也是因為民眾社交活動熱絡，聚會增加、旅遊開放，傳染機率增加，還有校園群聚也增加。他強調，學生及長者的接種率必須提高；他說，65歲以上長者去年接種率約48%，建議今年提高到55%以上，學生及醫事人員也提升至75%。

黃高彬強調，流感重症病程快，3、5天就惡化成心肌炎、腦炎，呼籲施打流感疫苗，保護力能提升7、8成，尤其是重症，只要疫苗覆蓋率提高，就不用太害怕疫情，以日本為例，去年疫情創下1999年以來新高，但施打率提升後，今年流感明顯趨緩，顯示疫苗有效。

流感疫情今年9月開學後通報人數共839人，其中上週（9/22-9/29）有29間學校通報流感群聚，分別在5間高中職 、11間國中及13間國小。

針對今年校園接種，中市共有453所學校，96%、435所學校將於10月底完成接種， 11月接種有18校，其中國小僅5校，將由衛生所、醫療院所及學校依校務行事曆協調於10月底前完成施打。

曾梓展指出，今年的公費流感疫苗仍採兩階段族群施打，第一階段自今天起，公費對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及防疫相關人員、國小至高中職學生、禽畜業者等11類對象；第二階段於11月1日啟動，範圍擴及50至64歲無高風險慢性病成人。

台中市今年採購公費流感疫苗80萬1290劑供市民接種，提供賽諾菲、國光、東洋、高端及葛蘭素史克等5家廠牌，疫苗配送採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，不受理指定廠牌，另市府今年自費採購1萬5000劑流感疫苗，提供本市公私學校（含幼兒園）非公費教職員工接種，並特別採購4000劑提供給非計畫實施對象，包含本府外勤防疫人員3000劑及照顧弱勢族群1000劑，提供給本市低收、中低收入戶免費施打。

