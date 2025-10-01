蛋黃酥+綠豆椪+1瓶可樂 糖份爆表得改吃法

草屯鎮佑民醫院營養師請民眾切出1份醣的蛋黃酥。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮佑民醫院營養師廖美俞表示，1餐可吃3分醣（碗8分滿的飯），若吃1顆蛋黃酥加1顆素綠豆椪配1小瓶可樂，即吃進逾7份醣，因此建議要當月餅小鳥胃的人，應景月餅1天只吃1份醣的量，1份醣相當於蛋黃酥半個、素綠豆椪1/3個、鳳梨酥0.6顆、奶黃流心月餅0.45顆。

佑民醫院營養師廖美俞指出，多吃或多喝含糖食品飲料，中風和心臟病風險就增高，每多喝1瓶含糖飲料，收縮壓平均升高1.7mmHg，舒張壓增加0.8mmHg，美國心臟醫學會已建議，2歲幼兒到青少年階段，每天額外攝取的精緻糖，不超過25公克，而減重者、代謝症候群及脂肪肝患者更要避免糖上癮。

廖美俞表示，中秋節烤肉、喝飲料、吃月餅，很容易就糖分爆表，因此這個中秋節建議吃月餅時小鳥胃的人，1天只吃1份醣的月餅，1份醣相當於1/2顆豆沙蛋黃酥、素綠豆椪1/3個、葷綠豆椪0.4顆、鳳梨酥0.6顆、奶黃流心月餅0.45顆，且吃月餅儘可能配不含糖的飲料，像一小瓶可樂或沙士就有兩份醣，吃月餅配飲料糖份就超標。

廖美俞說，一餐可吃3份醣，相當於飯碗8分滿的飯，若已吃了1顆蛋黃酥，那就只能吃1/4的飯量，如果吃了1個綠豆椪，那一餐就不能再吃飯或麵。此外，也不要小看含糖（醣）飲料，除了一小瓶沙士或可樂有兩份醣，舒跑有1.3份、奶茶有1.6份。

