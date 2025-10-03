健康網》早餐時做5件事 讓大腦保持一整天敏銳

研究發現，每周有1、2次不吃早餐的老年人，認知能力比經常吃早餐的人更差；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕吃早餐不只是為身體補充能量，也是在滋養大腦。如果計劃得當，早餐可以幫助你集中注意力、保持活力。專家指出，早餐吃什麼是關鍵的一環，但在第一口食物入口之前的行為同樣重要；而不該吃的東西也同樣值得注意。

《EatingWell》網站指出，「經過一整夜的空腹後，大腦迫切需要燃料和營養來幫助專注並保持敏捷，而跳過早餐則可能讓你感到頭腦昏沉、疲倦無力。」營養師勞倫．馬納克（Lauren Manaker）這麼說道。

請繼續往下閱讀...

什麼樣的早餐，才能讓大腦保持最佳狀態呢？以下是來自營養師建議的5步計劃：

●先補水再喝咖啡

研究顯示，水分不足與大腦處理速度、記憶力及專注力下降之間有著密切關聯。補充水分對大腦運作相當重要，即使是輕微的脫水都可能影響專注力、思考敏捷度與注意力。

雖然咖啡本身含有水分，但先喝一杯水能更容易確保你達到每日所需的飲水量。那麼每天該喝多少水呢？在喝咖啡前或與咖啡同時先喝一杯水，之後再每隔1至2小時補充一杯水。

●蛋白質與碳水化合物搭配

吃早餐比不吃早餐更能讓你大腦更有優勢。例如，一項研究發現，每周有1、2次不吃早餐的老年人，在認知能力測試中的表現，比經常吃早餐的人更差。

早餐的品質和營養成分也很重要。雖然麥片、吐司、水果或燕麥片等經典早餐食品提供大腦所需的碳水化合物，但平衡碳水化合物和蛋白質，可以讓你的餐點更有持久力。

蛋白質與碳水化合物一起食用有助於穩定血糖，讓你保持精力和注意力穩定，想在早上獲得所需的蛋白質，可以考慮吃白軟乾酪、酸奶、低脂牛奶、豆漿、雞蛋等，也不要完全忽略碳水化合物。 大腦需要多種營養物質，最重要的是葡萄糖，才能正常運轉。

●多吃莓果

談到有助大腦健康的早餐，莓果絕對不可或缺。莓果富含纖維、礦物質、維生素以及多酚類物質，能全面支持大腦健康。它們迷人的深紫色、紅色與藍色來自花青素，這是一種強力的抗氧化物，能透過促進腦部血液循環來改善記憶力與認知功能。

●加入雞蛋

雞蛋不僅是蛋白質的優質來源，還富含其他促進大腦發育的營養素，尤其是膽鹼。馬納克指出，膽鹼對大腦發展、記憶力和情緒相當重要。

●限制添加糖

研究發現，攝取過多添加糖與認知和執行功能下降之間存在關聯。 即使大腦以葡萄糖（一種單醣）作首選燃料，最好從水果和全穀物中獲取碳水化合物，而不是從添加糖中獲取。

