健康網》銀耳降火護免疫 搭「這類」食物內外平衡

中醫師余雅雯提到，白木耳搭配全穀及根莖類，如南瓜、紅薯、燕麥等；不僅滋潤身體，還能提升免疫力，幫助身體從內而外恢復平衡；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人經常因為生活壓力、熬夜或飲食油膩，容易出現口乾舌燥、皮膚敏感、慢性發炎等狀況。中醫師余雅雯提到，中醫認為，這多半與體內「陰液不足」、火氣過旺有關。透過「滋陰降火」，不僅能補充體內水分、養護陰液，還能減少燥熱不適。滋陰食材如白木耳，搭配全穀根莖類，不僅滋潤身體，還能提升免疫力，幫助身體從內而外恢復平衡。

余雅雯於臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文說明，什麼是滋陰降火。

●滋陰：補充體內水分、養護陰液，讓身體細胞獲得潤澤。可以多喝水、多吃滋潤食材，如白木耳、水梨、百合、山藥等。

●降火：減少體內過旺的「火氣」，避免口腔潰瘍、皮膚紅腫或燥熱感。方法包括規律作息、避免熬夜，以及減少油炸、辛辣、高糖、高脂的食物。

余雅雯表示，白木耳（銀耳）是滋陰降火好幫手，富含多醣體，能幫助：

●穩定血糖、降低壞膽固醇。

●促進免疫細胞活性，如淋巴球與巨噬細胞。

●減少身體發炎反應。

余雅雯指出，這些多醣體不是直接消滅病毒或細菌，而是提升免疫系統效率，讓身體自身防禦力更強。搭配全穀及莖類食材，如南瓜、紅薯、燕麥等，做成冰涼或溫熱的飲品，既滋陰又補充營養。

余雅雯補充，滋陰降火不只是吃對食材，作息、情緒與生活習慣也很重要。透過飲食養陰、生活降火，才能真正從內而外改善慢性發炎、增強免疫力。

