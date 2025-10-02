健康網》逆齡密碼7大揭密！ 醫：抗老習慣做到位

科博特診所院長劉博仁說，地中海飲食富含抗氧化物質與植物化學素，能降低慢性發炎，減少細胞受損，保護血管與腦部；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕面對邁入超高齡社會的你，是不是也想知道如何能夠逆齡又慢老？對此，科博特診所院長劉博仁分享1位年屆7旬的門診患者不僅神采奕奕，且充滿運動後的活力，生理年齡僅約55歲；並指出該患者透過飲食、睡眠、運動、心態等7大習慣的養成，確實印證抗老不是夢。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，我們常說「粒線體是細胞的發電廠」，隨著年齡增加，粒線體數量與效率下降，導致疲勞、免疫力降低、代謝變慢，甚至慢性病與神經退化也與其相關。想要達到抗老化的目的，劉博仁建議可從以下7大習慣著手，這也是全面延緩老化的科學方法。

●均衡飲食，吃對食物：飲食是抗老的基礎，以地中海飲食為核心，包括：蔬菜、水果、全穀類、堅果、豆類、橄欖油與深海魚。這些食物富含抗氧化物質與植物化學素，能降低慢性發炎，減少細胞受損，保護血管與腦部。

●補充優質蛋白質：肌少症是老化的殺手之一，而蛋白質是維持肌肉與免疫功能的原料。建議每天每公斤體重攝取1-1.2公克蛋白質，來源可選擇魚、蛋、豆、優質肉類。

●規律運動：運動不只讓外表年輕，更能啟動粒線體。研究顯示，每週150分鐘以上的規律運動，能讓粒線體效率提升，延緩能量衰退；並建議可結合有氧運動、阻力訓練、柔軟度與核心運動等。

●高品質睡眠：深度睡眠是大腦的「洗衣機」，能清除廢物與自由基，同時修復細胞與粒線體。建議每天固定時間上床，營造安靜、昏暗的環境，每晚睡足7-8小時。須注意失眠不僅會增加皮質醇，也會讓粒線體效率下降，進而加速老化。

●減壓與正念：長期壓力會啟動發炎反應與自由基過多，粒線體功能也會因此受損。可透過冥想、深呼吸、音樂療法或日記書寫紓壓，並推薦採行凡事「想好的」心態，可讓身心恢復平衡。

●良好人際關係：長壽研究指出，與家人、朋友的良好連結，比財富更能延長壽命。社交互動能降低憂鬱、孤單感，帶來正向荷爾蒙分泌，間接保護大腦與免疫系統。

●終身學習與保持好奇：閱讀、學習新技能、藝術創作、演奏音樂等，都能刺激腦神經迴路。大腦活躍就能促進粒線體在神經細胞內持續「供電」，減緩認知退化。

劉博仁強調，70歲卻像不到60歲的患者之所以能逆齡，不是靠神奇藥丸，而是把科學習慣真正落實到生活裡。確實養成7大抗老習慣，有助於讓你每天都比昨天更年輕。

