健康 > 杏林動態

北市聯醫守護連江北竿健康 承接健保偏鄉全人整合照護方案

2025/10/01 17:39

北市聯醫推動北竿鄉全人整合照護計畫，個管師深入社區到案家進行訪視，照護長者身心健康。（北市聯醫提供）

北市聯醫推動北竿鄉全人整合照護計畫，個管師深入社區到案家進行訪視，照護長者身心健康。（北市聯醫提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕北市聯醫今年起承接連江縣北竿鄉「全民健保偏鄉全人整合照護方案」，成離島醫療服務新里程，今（1）日舉辦全國首例離島全人計畫共識會議。北市聯醫總院長王智弘表示，服務範圍涵蓋1700餘位北竿居民，從幼兒至高齡長者、橫跨全齡層，提供家戶健康訪查、疾病診療、衛教指導、預防保健與各項健康篩檢等，將「醫療」前移至「預防」。

台北市衛生局長黃建華說，非常樂見北市聯醫承接「全人整合照護計畫」，讓每一位鄉親都能獲得及時、全面且溫暖的醫療服務。透過本計畫，不僅能強化離島基層醫療與在地量能，並推動社區健康促進與自主健康管理。同時，也期盼此整合照護模式能持續擴展，為離島鄉親打造更完善的健康守護網。

連江縣衛生局局長陳美金分享，相信透過北市聯醫豐富的醫療經驗，結合連江縣醫院與各衛生所的在地力量，定能打造出一套符合北竿鄉需求的整合式照護體系，全面守護鄉親的身心靈健康。這不僅是北竿的福音，更將成為馬祖在地照護的重要起點，讓馬祖每一位鄉親都能感受到以人為本、溫暖而持續的照護。

北市聯醫承辦連江縣北竿鄉「全民健康保險偏鄉地區全人整合照護執行方案」，於今日在健保署臺北業務組隆重舉辦首例離島全人計畫元年共識會議。（北市聯醫提供）

北市聯醫承辦連江縣北竿鄉「全民健康保險偏鄉地區全人整合照護執行方案」，於今日在健保署臺北業務組隆重舉辦首例離島全人計畫元年共識會議。（北市聯醫提供）

