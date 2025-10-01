自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

岡山高醫進駐衛生所 建立「一站式防護網」

2025/10/01 17:34

岡山高醫今年加入流感疫苗防疫最前線，今天進駐岡山區衛生所。（岡山高醫提供）

岡山高醫今年加入流感疫苗防疫最前線，今天進駐岡山區衛生所。（岡山高醫提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕公費流感疫苗及新冠疫苗今天（1日）首日開打，高醫岡山醫院今年加入流感疫苗防疫最前線，進駐岡山區衛生所，提供流感、新冠肺炎及肺炎鏈球菌疫苗接種服務，及多項癌症篩檢，建立「一站式防護網」，守護北高雄約33萬居民的健康。

岡山衛生所今天一大早就湧現施打公費疫苗民眾，由75歲陳女士搶得頭香，她表示，得知岡山高醫在衛生所提供施打疫苗服務，因要照顧孫子，一大早8點就來衛生所排隊，沒想到搶到頭香。

高醫岡山醫院院長黃炫廸表示，以往北高雄社區和校園施打疫苗有諸多不便，該院積極投入大岡山地區醫療服務，社區健康發展中心今年規劃數十處社區及學校接種站點，涵蓋岡山、梓官、湖內、田寮、鼓山、左營等區，大幅提升疫苗施打的可近性、普遍性與安全性，為民眾健康提供更堅實的保障。

除疫苗接種服務，接種站也提供多項癌症篩檢，包括子宮頸抹片、乳房攝影、大腸癌及口腔癌篩檢，讓民眾一次完成多項健康檢查，為身體健康把關。

岡山高醫今天進駐岡山區衛生所，提供流感、新冠肺炎及肺炎鏈球菌疫苗接種服務，及多項癌症篩檢，建立「一站式防護網」。（岡山高醫提供）

岡山高醫今天進駐岡山區衛生所，提供流感、新冠肺炎及肺炎鏈球菌疫苗接種服務，及多項癌症篩檢，建立「一站式防護網」。（岡山高醫提供）

另10月7日至9日三天，岡山高醫在院內設立「流感+新冠疫苗」快打站，民眾經掛號評估後就能施打，岡山高醫社區健康發展中心主任戴志融表示，流感好發於秋冬，但今年上半年的流感併發重症病例數，為2年前同期的2倍；最近連假多，人潮南來北往，更可能加劇疫情的傳播風險，預防流感最有效的方法就是接種疫苗，因疫苗的保護力會隨時間衰退，建議民眾務必接種今年新型三價疫苗，以獲得最佳的預防效果。

臨床上有許多民眾詢問「去年已經打過流感疫苗，還有需要再打嗎？」或「新冠肺炎疫情趨緩，還需要接種疫苗嗎？」戴志融強調，流感病毒每年都會變異，過去曾接種的疫苗保護力已衰退，須接種今年度新型疫苗才能獲得最佳免疫保護。至於新冠肺炎病毒持續存在，接種疫苗仍是保護自己和家人的重要方式，特別是面對可能出現的變異株，疫苗能有效降低重症及死亡風險。

戴志融補充，流感疫苗對健康成人有7成以上保護力，針對老年人則能減少6成併發症機率，並降低8成死亡風險，接種後可能會有輕微副作用，如注射部位疼痛、紅腫或偶爾發燒、肌肉痠痛等，這些症狀通常1至2天內會自然恢復，嚴重過敏反應則極為罕見，建議接種後在現場觀察30分鐘，確認沒有不適再離開。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中