岡山高醫進駐衛生所 建立「一站式防護網」

岡山高醫今年加入流感疫苗防疫最前線，今天進駐岡山區衛生所。（岡山高醫提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕公費流感疫苗及新冠疫苗今天（1日）首日開打，高醫岡山醫院今年加入流感疫苗防疫最前線，進駐岡山區衛生所，提供流感、新冠肺炎及肺炎鏈球菌疫苗接種服務，及多項癌症篩檢，建立「一站式防護網」，守護北高雄約33萬居民的健康。

岡山衛生所今天一大早就湧現施打公費疫苗民眾，由75歲陳女士搶得頭香，她表示，得知岡山高醫在衛生所提供施打疫苗服務，因要照顧孫子，一大早8點就來衛生所排隊，沒想到搶到頭香。

高醫岡山醫院院長黃炫廸表示，以往北高雄社區和校園施打疫苗有諸多不便，該院積極投入大岡山地區醫療服務，社區健康發展中心今年規劃數十處社區及學校接種站點，涵蓋岡山、梓官、湖內、田寮、鼓山、左營等區，大幅提升疫苗施打的可近性、普遍性與安全性，為民眾健康提供更堅實的保障。

除疫苗接種服務，接種站也提供多項癌症篩檢，包括子宮頸抹片、乳房攝影、大腸癌及口腔癌篩檢，讓民眾一次完成多項健康檢查，為身體健康把關。

岡山高醫今天進駐岡山區衛生所，提供流感、新冠肺炎及肺炎鏈球菌疫苗接種服務，及多項癌症篩檢，建立「一站式防護網」。（岡山高醫提供）

另10月7日至9日三天，岡山高醫在院內設立「流感+新冠疫苗」快打站，民眾經掛號評估後就能施打，岡山高醫社區健康發展中心主任戴志融表示，流感好發於秋冬，但今年上半年的流感併發重症病例數，為2年前同期的2倍；最近連假多，人潮南來北往，更可能加劇疫情的傳播風險，預防流感最有效的方法就是接種疫苗，因疫苗的保護力會隨時間衰退，建議民眾務必接種今年新型三價疫苗，以獲得最佳的預防效果。

臨床上有許多民眾詢問「去年已經打過流感疫苗，還有需要再打嗎？」或「新冠肺炎疫情趨緩，還需要接種疫苗嗎？」戴志融強調，流感病毒每年都會變異，過去曾接種的疫苗保護力已衰退，須接種今年度新型疫苗才能獲得最佳免疫保護。至於新冠肺炎病毒持續存在，接種疫苗仍是保護自己和家人的重要方式，特別是面對可能出現的變異株，疫苗能有效降低重症及死亡風險。

戴志融補充，流感疫苗對健康成人有7成以上保護力，針對老年人則能減少6成併發症機率，並降低8成死亡風險，接種後可能會有輕微副作用，如注射部位疼痛、紅腫或偶爾發燒、肌肉痠痛等，這些症狀通常1至2天內會自然恢復，嚴重過敏反應則極為罕見，建議接種後在現場觀察30分鐘，確認沒有不適再離開。

