健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》鼻咽癌早期4警訊 醫：單側鼻塞、頸部硬塊別輕忽

2025/10/01 20:58

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳說明，單側鼻塞反覆出現血絲、頸部無痛性腫塊、持續性的耳鳴與聽力下降，甚至頭痛或臉部麻木感。這些症狀若持續超過兩週沒有改善，就絕不能掉以輕心；情境照。（圖取自freepik）

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳說明，單側鼻塞反覆出現血絲、頸部無痛性腫塊、持續性的耳鳴與聽力下降，甚至頭痛或臉部麻木感。這些症狀若持續超過兩週沒有改善，就絕不能掉以輕心；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕擔心鼻腔出現的異常症狀可能與鼻咽癌有關嗎？輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳說明，鼻咽癌在早期就可能釋放出明顯的「紅燈信號」：單側鼻塞、反覆出現血絲、頸部無痛性腫塊、持續性的耳鳴與聽力下降，甚至還有可能出現頭痛或臉部麻木感。這些症狀若持續超過2週沒有改善，就絕不能掉以輕心；早期發現鼻咽癌，存活率可高達90%以上。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」分享，鼻咽癌的4大前兆：

1.單側鼻塞伴隨血絲分泌物：這是鼻咽癌常見的早期症狀之一！許多患者會發現單側鼻腔持續性阻塞，且伴隨著帶血絲的鼻涕或痰液。與一般感冒不同的是，這種鼻塞症狀不會隨著時間自行改善，反而可能逐漸加重。特別是當你發現鼻涕中反覆出現血絲，尤其是早晨起床時從口中咳出帶血的痰液，就需要特別留意了。

2.頸部淋巴結腫大且無痛感：鼻咽癌細胞容易透過淋巴系統擴散，因此頸部淋巴結腫大是另一個重要警訊！這些腫大的淋巴結通常出現在耳朵下方、頸部兩側，摸起來硬且不會痛，也不會隨著抗生素治療而縮小。如果發現頸部有不明硬塊持續超過兩週沒有消退，建議立即就醫檢查。

3.聽力下降和耳鳴症狀：由於鼻咽部位置接近耳咽管開口，腫瘤可能會壓迫或阻塞耳咽管，導致中耳積水！患者會感到耳朵悶脹、聽力下降，就像搭飛機時耳朵被堵住的感覺。同時可能伴隨持續性耳鳴、耳痛等症狀。這種症狀常被誤認為是一般的中耳炎，但與感染性中耳炎不同的是，它不會因為抗生素治療而改善。

4.頭痛和面部麻木感：當腫瘤逐漸增大並侵犯周圍組織時，可能會壓迫三叉神經，導致臉部麻木、疼痛，特別是上頜、牙齦區域的異常感覺。患者也可能出現持續性頭痛，尤其是後腦勺、太陽穴區域的疼痛。更進一步的症狀包括複視（看東西出現雙影）、眼球活動受限等，這些都是腫瘤侵犯顱底結構的表現。

什麼時候應該立即就醫？

胡皓淳提醒，如果你同時出現以上2個或以上的症狀，特別是症狀持續超過兩週沒有改善，就應該儘快到耳鼻喉科進行詳細檢查！鼻咽癌在台灣屬於相對常見的癌症，尤其好發於40-60歲的男性，有家族史或長期接觸醃製食品、或有EB病毒感染史的人群風險更高。早期發現、早期治療，鼻咽癌的5年存活率可高達90%以上。

