健康網》營養師給50+的黃金飲食建議 吃對更年輕

台灣50歲以上人口已佔總人口比例近1/3。營養師王佩琪建議50+族群，可以多吃優格、優酪乳，「腸」保健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著台灣邁入高齡社會，「新睿世代」的崛起、代表台灣50歲以上人口已佔總人口比例近1/3。50+的新睿世代，精神年齡比實際年齡更年輕，維持健康才能提升生活品質、享受人生。健康養生飲食不意味著要吃的清淡無味、避免所有美食，而是著重包括「選擇高營養密度食物」、「逆齡抗老」、「『腸』保健康」等目標。

永越健康管理中心營養師王佩琪，在2025秋季號EONWAY上歸納出適合50+新睿世代的3項飲食指南：

●選擇高營養密度食物

營養密度意指在相同熱量狀況下，食物可提供的營養素種類或量的多寡。除了醣類、蛋白質、脂質3大營養素外，若可同時提供身體有益的成分，這類食物將是更好的選擇。

隨著消化吸收機能退化，高營養密度食物才能高效率提供身體所需營養，以堅果、水果、優格，及漢堡為例，在熱量及3大類營養素量相同的狀況下，堅果、水果、優格含有更多維生素、礦物質、纖維及植化素，營養密度更高，可提供多元營養素。

●逆齡抗老

想要延緩老化，降低慢性發炎反應、抗氧化是關鍵！許多人認為維持好的體態就要少吃油，事實上此種作法可能加速老化。油脂是許多賀爾蒙原料，攝取不足時造成賀爾蒙紊亂、代謝失衡。

反之，適量好油除了維持內分泌系統還可抗發炎，Omega-3脂肪酸、橄欖油、酪梨皆是好油的代表。維生素A、C、E、類黃酮、多酚類則是強力抗氧化成分，其中維生素C更是膠原蛋白合成的必要角色，富含上述成分的多種顏色蔬果絕對是逆齡的好幫手。

●「腸」保健康

健康的腸道對於消化吸收、排便順暢、免疫力、膽固醇甚至情緒都有重要影響，維持益生菌叢是不二法門。飲食中，益生菌來源多為發酵類食品，如:優格、優酪乳、泡菜、味噌、乳酸菌飲品。

此外，也可選擇保健食品。每株益生菌功能不同，建議選擇有標示使用菌種及編號的產品以符合需求。益生菌的食物多為膳食纖維及寡糖，五穀雜糧、根莖類食物、蔬果、黃豆可提供上述成分，好菌多讓健康「腸」在。

王佩琪總結，充滿活力的黃金歲月，透過聰明的飲食選擇來應對生理上的轉變，才是新睿世代「懂吃」的關鍵！

