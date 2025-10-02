健康網》中秋團聚聰明吃 「三明治聚餐法」穩糖助代謝

鄰好西醫診所醫師李思賢表示，吃大餐前記得先吃些健康食物，如生菜沙拉、雞蛋等，可減少不健康的營養吸收；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋假期快到來，聚餐吃了怕胖，不吃又怕沒朋友？鄰好西醫診所醫師李思賢表示，吃大餐前想要避免發胖，建議可採行「三明治聚餐法」，意即：先吃生菜沙拉、雞蛋等健康食物；再進食披薩、炸雞、義大利麵、炒飯、蛋糕等；吃完大餐並記得做些運動，有助代謝、穩定血糖。

親友團聚吃大餐又怕胖？李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文分享，其實只要在吃大餐前，記得先吃些健康的食物，如生菜沙拉、雞蛋、鮭魚、牛排、燙青菜等，這樣在真的吃大餐時，進食披薩、炸雞、飯麵、蛋糕等食物便不會吃那麼多，也不會讓身體直接吸收所有不健康的營養。

此外，李思賢並表示，吃完大餐後，記得做些低強度的運動，如走路、騎腳踏車、超慢跑、輕重訓等，有助有效率地穩定血糖。另特別提醒消化不好的人，尤其不建議餐前喝太多水，因為容易降低消化速度。

此外，李思賢也曾於臉書發文提及，現代人代謝問題越來越普遍，胰島素阻抗（insulin resistance）是導致糖尿病、肥胖、心血管疾病的重要因素之一。想要改善胰島素阻抗，調整飲食和生活習慣，改善腸道健康非常重要。建議飲食增加可溶性纖維的攝取，如奇亞籽和蔬菜，減少高飽和脂肪的攝取，如油炸食物、加工肉品等，再搭配飯後運動，才能讓腸道環境血糖更加穩定。

