小心這6種食物 恐增加腎結石風險

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕當腎臟產生腎結石時會引發劇烈疼痛，並可能導致其他健康併發症。腎結石風險管理很大程度上取決於飲食，而某些「健康食物」反而會導致腎結石，因為它們含有草酸。印度時報（TOI）指出，有6種健康食物可能會導致腎結石。

第一種食物是菠菜。菠菜富含鐵、維生素和抗氧化劑等營養成分，但其含有的草酸可能會增加腎結石風險，因為草酸會與尿液中的鈣結合並形成結石。

曾經患過腎結石的人，如果大量食用生或熟的菠菜，容易再次出現腎結石。

第二種食物是堅果。杏仁、腰果和花生等堅果是營養豐富的超級食物，含有健康脂肪、蛋白質和膳食纖維。但堅果含有較多草酸，可能增加對草酸敏感的人罹患腎結石的風險。

大量食用堅果會導致尿液中草酸含量升高，增加草酸鈣（Calcium Oxalate）結石的機率。有腎結石病史的人應該少吃堅果，但適量食用通常不會造成危害。

第三種食物是甜菜。甜菜富含抗氧化劑，可幫助抗發炎並促進心、肝臟健康。但甜菜草酸含量較高，大量食用會導致尿液中草酸濃度升高，進而引發草酸鈣結石。

有腎結石病史的人應限制甜菜的攝取量。值得注意的是，烹飪不會降低甜菜中的草酸含量。

第四種食物是地瓜。地瓜營養豐富，富含維生素、膳食纖維和抗氧化劑，對保護視力、增強免疫力和促進消化都有好處。但地瓜含有的草酸可能會導致腎結石。

經常食用地瓜的人，因體內草酸含量升高，罹患草酸鈣結石的風險也會增加。將地瓜煮熟後再倒掉湯汁，可以降低其草酸含量。

第五種食物黑巧克力和可可粉。黑巧克力和可可粉富含抗氧化劑和其他有益成分，對心臟健康有益，甚至可改善情緒。但巧克力產品中草酸含量較高，過量食用可能會增加腎結石風險。

有腎結石病史的人應限制巧克力攝取量，但偶爾少量食用還是可以的。

第六種食物是紅茶。茶（尤其是紅茶）茶是一種很受歡迎的飲品，其中含有抗氧化劑，對心血管健康和大腦功能都有益處。但紅茶中含有較多的草酸，會導致腎結石風險增加。

有腎結石病史的人應該減少紅茶的飲用量並改喝綠茶，因為綠茶的草酸含量較低。

