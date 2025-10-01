自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》心肌梗塞無聲奪命 法國百萬網紅醫揭3大警訊

2025/10/01 17:21

心肌梗塞是沉默心臟殺手，尤其血壓失控恐會造成心臟病，不可不慎；圖為情境照。（圖取自freepik）

心肌梗塞是沉默心臟殺手，尤其血壓失控恐會造成心臟病，不可不慎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕心肌梗塞是沉默的心臟殺手，總是防不勝防。根據衛福部103年死因統計，平均每27分鐘就有1人死於心臟病。18歲以上民眾高血壓盛行率為23.7％，血壓失控恐會造成心臟病，不可不慎。法國百萬網紅醫師查爾斯（Charles.co）提醒3大症狀及早識別，才有搶救的黃金時間。

心肌梗塞是全球主要致死原因之一，發作時爭取每1分鐘都能挽救更多心肌與生命。查爾斯拍攝影片分享民眾如何注意自身健康，讓民眾可以及早辨識心肌梗塞的典型症狀、非典型症狀與發作前兆，不僅能了解更多心臟知識，並降低致死率，以避免心臟永久受損。

3大症狀及早識別

查爾斯表示，心肌梗塞就是大家熟悉的「心臟病發作」，指的是心臟裡某些心肌細胞因缺乏血液供應而開始壞死。通常是因為輸送血液的冠狀動脈受損、堵塞，或因痙攣而收縮，導致血流中斷。

為什麼緊急呢？他接著說，因為每1分鐘延誤，都會有更多心肌細胞死亡，心臟因此變得更虛弱。心肌梗塞不僅可能導致心臟驟停而死亡，還可能造成心臟衰竭，使心臟無法有效泵血，或導致心律不整等嚴重後果。他分析以下3種必須認識的症狀：

●典型症狀：胸口壓迫感持續不緩解

最常見的是胸骨後方出現壓榨性疼痛，感覺像有重物壓住胸口，即使休息或服用心絞痛藥物仍無法緩解。疼痛常向下顎、喉嚨、左臂或左手腕放射，同時伴隨冒冷汗、極度不適，患者常直覺「出大事了」。

●非典型症狀：突然疲倦或呼吸困難

部分患者沒有明顯胸痛，而是突發性暈眩、異常疲倦，無法解釋的呼吸困難，走路或爬樓梯突然感覺氣喘。又或是單側手臂、下顎疼痛，症狀持續數分鐘以上。查爾斯提醒，有心血管家族病史、抽菸、肥胖或高膽固醇者，更要提高警覺。

遇到這些情況，不應自行開車去醫院，以免途中發病導致車禍，應該立即撥打當地急救電話求助。

●發作前兆：短暫胸悶與異常胃痛

若出現反覆短暫胸悶、呼吸困難或異常胃痛，許多人誤以為是消化不良或胃酸逆流，但這可能是心肌梗塞的前兆。查爾斯建議，一旦發現症狀反覆出現，就應及早就醫檢查。

查爾斯強調，凡是持續或反覆出現胸悶、呼吸困難、異常疲倦、胃部疼痛等不尋常症狀，都不能掉以輕心。及早就醫檢查，讓醫師判斷是否與心臟或冠狀動脈有關。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中