健康網》心肌梗塞無聲奪命 法國百萬網紅醫揭3大警訊

心肌梗塞是沉默心臟殺手，尤其血壓失控恐會造成心臟病，不可不慎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕心肌梗塞是沉默的心臟殺手，總是防不勝防。根據衛福部103年死因統計，平均每27分鐘就有1人死於心臟病。18歲以上民眾高血壓盛行率為23.7％，血壓失控恐會造成心臟病，不可不慎。法國百萬網紅醫師查爾斯（Charles.co）提醒3大症狀及早識別，才有搶救的黃金時間。

心肌梗塞是全球主要致死原因之一，發作時爭取每1分鐘都能挽救更多心肌與生命。查爾斯拍攝影片分享民眾如何注意自身健康，讓民眾可以及早辨識心肌梗塞的典型症狀、非典型症狀與發作前兆，不僅能了解更多心臟知識，並降低致死率，以避免心臟永久受損。

請繼續往下閱讀...

3大症狀及早識別

查爾斯表示，心肌梗塞就是大家熟悉的「心臟病發作」，指的是心臟裡某些心肌細胞因缺乏血液供應而開始壞死。通常是因為輸送血液的冠狀動脈受損、堵塞，或因痙攣而收縮，導致血流中斷。

為什麼緊急呢？他接著說，因為每1分鐘延誤，都會有更多心肌細胞死亡，心臟因此變得更虛弱。心肌梗塞不僅可能導致心臟驟停而死亡，還可能造成心臟衰竭，使心臟無法有效泵血，或導致心律不整等嚴重後果。他分析以下3種必須認識的症狀：

●典型症狀：胸口壓迫感持續不緩解

最常見的是胸骨後方出現壓榨性疼痛，感覺像有重物壓住胸口，即使休息或服用心絞痛藥物仍無法緩解。疼痛常向下顎、喉嚨、左臂或左手腕放射，同時伴隨冒冷汗、極度不適，患者常直覺「出大事了」。

●非典型症狀：突然疲倦或呼吸困難

部分患者沒有明顯胸痛，而是突發性暈眩、異常疲倦，無法解釋的呼吸困難，走路或爬樓梯突然感覺氣喘。又或是單側手臂、下顎疼痛，症狀持續數分鐘以上。查爾斯提醒，有心血管家族病史、抽菸、肥胖或高膽固醇者，更要提高警覺。

遇到這些情況，不應自行開車去醫院，以免途中發病導致車禍，應該立即撥打當地急救電話求助。

●發作前兆：短暫胸悶與異常胃痛

若出現反覆短暫胸悶、呼吸困難或異常胃痛，許多人誤以為是消化不良或胃酸逆流，但這可能是心肌梗塞的前兆。查爾斯建議，一旦發現症狀反覆出現，就應及早就醫檢查。

查爾斯強調，凡是持續或反覆出現胸悶、呼吸困難、異常疲倦、胃部疼痛等不尋常症狀，都不能掉以輕心。及早就醫檢查，讓醫師判斷是否與心臟或冠狀動脈有關。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法