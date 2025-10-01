麻醉專科「拒加班」行動 中國附醫：急刀未受影響

中國附醫麻醉專科護理師發起「拒絕加班行動」。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中國醫藥大學附設醫院的麻醉專科護理師長期面臨人力不足問題，今（1）日發起「拒絕加班行動」，院方表示，醫院以病人為中心，但不會勉強麻醉專科護理師加班，工時也合乎規定，尊重他們的訴求，並持續溝通，今天院內手術未受影響，急刀不受影響，未來長時間手術則會視情況調整。

台灣護理產業工會在臉書發文指出，中國附醫麻醉專科護理師長期面臨人力不足問題，醫護人員被迫加班，醫院直接排加班班表，下班後也需要隨時待命， 這些醫護人員不再忍受，今天起發起「拒絕加班行動」。

對此，中國附醫總院長周德陽回應，醫院以病人為中心、尊重麻醉護理專師，不會勉強加班，目前都在持續溝通，醫院每天會問專師是否願意加班，也不會直接排定加班班表，他們的工時，即時加班後也都合乎法規，薪水也不比人低。

周德陽也說，目前即使加入運動的專師，也有一半的人自願加班，加班均合乎工時。他也為難地說，如果護理師在開刀房手術到一半，下班時間到了，但手術未完成，由於手術時間有時難以控制，那該怎麼辦。

針對醫院手術是否受影響，周德陽表示，急刀不受影響，但如果手術時間較長，醫師可能會視情況調整。

