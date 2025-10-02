自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》過動+自閉症雙特質 心理師：陪伴是首部曲

2025/10/02 11:31

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，注意力不足過動症（ADHD）與自閉症（ASD）看起來是落差很大2種診斷，其實是孩子身上最常見的先天挑戰之一，而令人意外的是，它們經常會同時存在。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，注意力不足過動症（ADHD）與自閉症（ASD）看起來是落差很大2種診斷，其實是孩子身上最常見的先天挑戰之一，而令人意外的是，它們經常會同時存在。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在孩子的成長旅程裡，專注力與人際互動常是爸媽與老師最關心的面向。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，注意力不足過動症（ADHD）與自閉症（ASD）看起來落差很大2種診斷，其實是孩子身上最常見的先天挑戰之一，而令人意外的是，它們經常會同時存在。當「衝動」遇上「固著」，孩子可能在短時間內上演混亂與秩序矛盾的場景，理解這些特質的重疊，是陪伴他們的第一步。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，想像一下這樣的畫面：

玩遊戲的時候各種玩具丟出來，試試看沒多久就失去新鮮感，再換一種，好不容易找到有興趣的，也可能在腦中經歷一場世界大戰。當孩子開始陷入某個主題，就會全神投入、沉浸其中。如果想要參與孩子的世界，就必須嚴格遵守他設定的規則，要嘛就耐心聽著孩子滔滔不絕的知識說明，要嘛只要一個不小心打亂順序，孩子就會用自己獨特的邏輯和你爭辯，直到確認正確為止。

黃閎新指出，旁人看來，這彷彿是混亂與秩序的矛盾，但其實只是ADHD與ASD在同一個孩子身上的組合表現。如果這個孩子同時具備高智商，畫面可能更鮮明：前五分鐘還在載歌載舞，後五分鐘立刻靜下來，專注在自己「研究領域」裡。

黃閎新提到，對父母與老師來說，理解這樣的特質重疊非常重要。因為ADHD的衝動與不耐，會讓孩子更容易在ASD的固著中受挫；而ASD的堅持與規則，也可能在ADHD的散亂中被打亂。外人看到的是矛盾，但孩子承受的是雙重挑戰。

黃閎新提醒，當孩子情緒失控時，父母常會困惑該怎麼幫忙。若來自ADHD的衝動，就需要降低刺激、用簡單明確的指令協助冷靜；若是ASD的執著，則要靠事先預告與可預期的結構讓孩子安心。分清背後原因，才能找到更貼近的支持方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中