健康網》過動+自閉症雙特質 心理師：陪伴是首部曲

〔健康頻道／綜合報導〕在孩子的成長旅程裡，專注力與人際互動常是爸媽與老師最關心的面向。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，注意力不足過動症（ADHD）與自閉症（ASD）看起來落差很大2種診斷，其實是孩子身上最常見的先天挑戰之一，而令人意外的是，它們經常會同時存在。當「衝動」遇上「固著」，孩子可能在短時間內上演混亂與秩序矛盾的場景，理解這些特質的重疊，是陪伴他們的第一步。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，想像一下這樣的畫面：

玩遊戲的時候各種玩具丟出來，試試看沒多久就失去新鮮感，再換一種，好不容易找到有興趣的，也可能在腦中經歷一場世界大戰。當孩子開始陷入某個主題，就會全神投入、沉浸其中。如果想要參與孩子的世界，就必須嚴格遵守他設定的規則，要嘛就耐心聽著孩子滔滔不絕的知識說明，要嘛只要一個不小心打亂順序，孩子就會用自己獨特的邏輯和你爭辯，直到確認正確為止。

黃閎新指出，旁人看來，這彷彿是混亂與秩序的矛盾，但其實只是ADHD與ASD在同一個孩子身上的組合表現。如果這個孩子同時具備高智商，畫面可能更鮮明：前五分鐘還在載歌載舞，後五分鐘立刻靜下來，專注在自己「研究領域」裡。

黃閎新提到，對父母與老師來說，理解這樣的特質重疊非常重要。因為ADHD的衝動與不耐，會讓孩子更容易在ASD的固著中受挫；而ASD的堅持與規則，也可能在ADHD的散亂中被打亂。外人看到的是矛盾，但孩子承受的是雙重挑戰。

黃閎新提醒，當孩子情緒失控時，父母常會困惑該怎麼幫忙。若來自ADHD的衝動，就需要降低刺激、用簡單明確的指令協助冷靜；若是ASD的執著，則要靠事先預告與可預期的結構讓孩子安心。分清背後原因，才能找到更貼近的支持方式。

